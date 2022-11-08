Бастрыкин разберется в безнаказанном избиении людей в Заречном

Ранее стало известно о мужчине, который нападает на местных жителей Заречного. Свердловчане, живущие в городе, опасаются выходить из дома. Они отмечают, что многочисленные заявления в полицию не помогают. Пострадавшие считают, что причина бездействия полицейских заключается в том, что отец хулигана трудится в МВД.