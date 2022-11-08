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Бастрыкин разберется в безнаказанном избиении людей в Заречном

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI
Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела мужчины, который безнаказанно избивает жителей Заречного.

После того, как информация о дебошире появилась в социальных сетях, она привлекла внимание главного следователя России, сообщает telegram-канал федерального Следственного комитета.

Бастрыкин взял на контроль дело избитого южанами жителя Екатеринбурга
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Проверить информацию поручили и. о. руководителя следкома в Свердловской области Анатолию Надбитову. О проведенном расследовании правоохранитель доложит Александру Бастрыкину.

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Ранее стало известно о мужчине, который нападает на местных жителей Заречного. Свердловчане, живущие в городе, опасаются выходить из дома. Они отмечают, что многочисленные заявления в полицию не помогают. Пострадавшие считают, что причина бездействия полицейских заключается в том, что отец хулигана трудится в МВД.

#Анна Варнакина#Происшествия#Заречный#Полиция#Александр Бастрыкин#Драка#Избиение
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