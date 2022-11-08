Даванков заявил об отклонении Госдумой поправок в закон "О рекламе"

Как пишут newizv.ru, поправки в закон “О рекламе” ранее были предложены депутатом от партии “Единая Россия” Артемом Кирьяновым. Согласно законопроекту, в Российской Федерации будет создан единый рекламный оператор - частная компания, которая будет иметь право на заключение без торгов контрактов на установку рекламных конструкций сроком на тридцать лет. При этом единый оператор будет контролировать размещение цифровой наружной рекламы, а также частных объявлений россиян на электронных площадках.