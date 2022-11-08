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Даванков заявил об отклонении Госдумой поправок в закон "О рекламе"

Сегодня, 12:53
Советом Государственной думы РФ рекомендовано отклонить поправки в закон “О рекламе” без обсуждения. Об этом сказал вице-спикер ГД РФ Владислав Даванков.

Ранее при рассмотрении в первом чтении законопроект получил много отрицательных отзывов. Чтобы поставить точку в обсуждении данного вопроса, инициативу в ускоренном порядке вынесут на второе чтение.

Как пишут newizv.ru, поправки в закон “О рекламе” ранее были предложены депутатом от партии “Единая Россия” Артемом Кирьяновым. Согласно законопроекту, в Российской Федерации будет создан единый рекламный оператор - частная компания, которая будет иметь право на заключение без торгов контрактов на установку рекламных конструкций сроком на тридцать лет. При этом единый оператор будет контролировать размещение цифровой наружной рекламы, а также частных объявлений россиян на электронных площадках. 

Законопроект внесли на рассмотрение в Государственную думу, но при этом допустили ряд нарушений. В частности, не были проведены предварительные обсуждения и не была получена оценка регулирующего воздействия. Однако проект приняли в первом чтении.

Против создания единого оператора рекламы выступили четыре оппозиционные фракции Государственной думы: свою позицию по данному вопросу высказали лидеры партий “Новые люди” Алексей Нечаев,  “Справедливая Россия - За правду” Сергей Миронов, ЛДПР Леонид Слуцкий, КПРФ Геннадий Зюганов и их коллеги - главы комитетов.

Отрицательные отзывы о поправках в закон “О рекламе” дали в Федеральной антимонопольной службе и Минэкономразвития. Региональные власти, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, тоже проект закона не поддержали. Андрей Кутепов, глава профильного комитета Совфеда РФ, отстаивал позицию всех регионов в данном вопросе.

Рецензенты проекта закона сошлись во мнении, что создание единого оператора рекламы - попытка монополизировать рынок в интересах одного крупного игрока, что может привести к поглощению других участников рынка. Это указано в докладе “Минченко консалтинг”. Ранее власти регионов отмечали, что при принятии проекта закона бюджет могут ждать большие потери.

Представители Союза операторов наружной рекламы выражали опасения, что заинтересованные в создании единого оператора лица сумеют продавить поправки в закон “О рекламе”. Но спикер Государственной думы Вячеслав Володин еще на первом чтении заявил: “Мы будем делать все для того, чтобы отечественный бизнес не пострадал”. 

Рекомендации отклонить поправки Совет Думы дал седьмого ноября текущего года. Таким образом, государство в лице Совета Федерации, Государственной думы и правительства разобралось с поправками к закону “О рекламе”.

#Светлана Павлова
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