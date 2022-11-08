Депутат из Новоуральска мобилизован. У него дома остались жена и ребенок

Дома у депутата остались жена и ребенок, пишет Е1.
Выборы в городскую думу Новоуральска прошли 11 сентября. Тогда Дмитрий Захаров стал представлять интересы второго избирательного округа. Параллельно с этим он работал индивидуальным предпринимателем.
Его супруга Татьяна рассказала, что мобилизован Дмитрий Захаров был неожиданно. Повестка ему была вручена 20 октября в 14:00 на комиссии в администрации. 21 октября в 08:00 он был отправлен.
Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка. Всё на его участке встало, ничего не делается, некуда обратиться. Все наказы его избирателей встали, — рассказала Татьяна.
По словам Татьяны, избиратели обратились в администрацию президента и ждут ответа. Она считает, что повестка могла быть вручена из-за конфликтов на работе.
Татьяна рассказывает, что супругу достался самый проблемный участок, сельские территории. Там у Дмитрия произошел конфликт с начальником пунктов еще во время первого срока.
Напомним, об окончании частичной мобилизации было объявлено 28 октября. По словам президента РФ Владимира Путина, было призвано более 300 тысяч человек.