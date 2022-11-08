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Депутат из Новоуральска мобилизован. У него дома остались жена и ребенок

Сегодня, 07:18
Фото: Дмитрий Захаров Вконтакте

В Новоуральске мобилизовали депутата

В Новоуральске был мобилизован 46-летний депутат Дмитрий Захаров. Его забрали 20 октября. Информацию подтвердили в думе Новоуральского ГО.

Дома у депутата остались жена и ребенок, пишет Е1.

Выборы в городскую думу Новоуральска прошли 11 сентября. Тогда Дмитрий Захаров стал представлять интересы второго избирательного округа. Параллельно с этим он работал индивидуальным предпринимателем.

Его супруга Татьяна рассказала, что мобилизован Дмитрий Захаров был неожиданно. Повестка ему была вручена 20 октября в 14:00 на комиссии в администрации. 21 октября в 08:00 он был отправлен.

Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка. Всё на его участке встало, ничего не делается, некуда обратиться. Все наказы его избирателей встали, — рассказала Татьяна.

По словам Татьяны, избиратели обратились в администрацию президента и ждут ответа. Она считает, что повестка могла быть вручена из-за конфликтов на работе. 

Татьяна рассказывает, что супругу достался самый проблемный участок, сельские территории. Там у Дмитрия произошел конфликт с начальником пунктов еще во время первого срока. 

Напомним, об окончании частичной мобилизации было объявлено 28 октября. По словам президента РФ Владимира Путина, было призвано более 300 тысяч человек.

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