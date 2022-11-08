Депутат из Новоуральска мобилизован. У него дома остались жена и ребенок

Татьяна рассказывает, что супругу достался самый проблемный участок, сельские территории. Там у Дмитрия произошел конфликт с начальником пунктов еще во время первого срока.

Напомним, об окончании частичной мобилизации было объявлено 28 октября. По словам президента РФ Владимира Путина, было призвано более 300 тысяч человек.