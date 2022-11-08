Детей научат скалолазанию в ГДДЮТ Нижнего Тагила. Монтаж скалодрома завершен

Новый скалодром выполнен в соответствии с профессиональными требованиями: на нём имеется специальное рельефное покрытие. Также организована трасса «Эталон», необходимая для подготовки к соревнованиям. Всего спортсмены получили в пользование три вида трасс: эталонную, классическую и боулдеринг.
9-метровое сооружение с шириной в 18 метров позволит детям не ездить в Екатеринбург, а готовиться к состязаниям в Нижнем Тагиле. Со слов представителей ГДДЮТ, высота снаряда позволяет отрабатывать элементы, которые сложно даются на 16-метровом скалодроме.
Кроме того, рельеф и наклон сооружения позволяют оттачивать мастерство даже самым юным спортсменам.
Принимали объект замдиректора спортшколы «Старт» Наталья Тархова, тренеры Семен Вяткин и Владислав Баранов. Под присмотром педагогов юные спортсмены сразу опробовали скалодром в действии, сообщает «МАУ ДО ГДДЮТ (Нижний Тагил)».
В дальнейшем дирекция «Старта» планирует организовать сотрудничество с Дворцом детского и юношеского творчества, но окончательное решение останется за главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и городским Управлением образования. На спортивном тренажере детей будут готовить к соревнованиям регионального и федерального уровней.
Напомним, что установкой скалодрома в ГДДЮТ Нижнего Тагила занимались специалисты, которые монтируют спортивные сооружения более 20 лет. До начала ремонтных работ скалолазы не могли пользоваться старым 10-метровым сооружением: оно находилось в аварийном состоянии. Тагильские спортсмены переживали, что больше не смогут совершать восхождения, однако после открытия городского дворца детского и юношеского творчества в здании заработает спортзал и спортивная секция.