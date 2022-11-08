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Детей научат скалолазанию в ГДДЮТ Нижнего Тагила. Монтаж скалодрома завершен

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле открыли скалодром в ГДДЮТ

Новый 9-метровый скалодром был сдан в ГДДЮТ Нижнего Тагила 3 ноября. Искусственное сооружение таких размеров – единственное в городе и пригороде.

Новый скалодром выполнен в соответствии с профессиональными требованиями: на нём имеется специальное рельефное покрытие. Также организована трасса «Эталон», необходимая для подготовки к соревнованиям. Всего спортсмены получили в пользование три вида трасс: эталонную, классическую и боулдеринг.

9-метровое сооружение с шириной в 18 метров позволит детям не ездить в Екатеринбург, а готовиться к состязаниям в Нижнем Тагиле. Со слов представителей ГДДЮТ, высота снаряда позволяет отрабатывать элементы, которые сложно даются на 16-метровом скалодроме.

Кроме того, рельеф и наклон сооружения позволяют оттачивать мастерство даже самым юным спортсменам.

Скалодром с рельефным покрытием
Фото: МАУ ДО ГДДЮТ (Нижний Тагил)

Принимали объект замдиректора спортшколы «Старт» Наталья Тархова, тренеры Семен Вяткин и Владислав Баранов. Под присмотром педагогов юные спортсмены сразу опробовали скалодром в действии, сообщает «МАУ ДО ГДДЮТ (Нижний Тагил)».

Новый скалодром в ГДДЮТ открыли 3 ноября
Фото: МАУ ДО ГДДЮТ (Нижний Тагил)

В дальнейшем дирекция «Старта» планирует организовать сотрудничество с Дворцом детского и юношеского творчества, но окончательное решение останется за главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и городским Управлением образования. На спортивном тренажере детей будут готовить к соревнованиям регионального и федерального уровней.

Скалодром принимали тренеры и замдиректора спортшколы
Фото: МАУ ДО ГДДЮТ (Нижний Тагил)
Монтаж профессионального скалодрома начат в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
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Напомним, что установкой скалодрома в ГДДЮТ Нижнего Тагила занимались специалисты, которые монтируют спортивные сооружения более 20 лет. До начала ремонтных работ скалолазы не могли пользоваться старым 10-метровым сооружением: оно находилось в аварийном состоянии. Тагильские спортсмены переживали, что больше не смогут совершать восхождения, однако после открытия городского дворца детского и юношеского творчества в здании заработает спортзал и спортивная секция.

#Анна Варнакина#Город#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Спортсмены#Дети-спортсмены#Спортивная школа#ГДДЮТ#Скалодром
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