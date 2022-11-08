Детей научат скалолазанию в ГДДЮТ Нижнего Тагила. Монтаж скалодрома завершен

Напомним, что установкой скалодрома в ГДДЮТ Нижнего Тагила занимались специалисты, которые монтируют спортивные сооружения более 20 лет. До начала ремонтных работ скалолазы не могли пользоваться старым 10-метровым сооружением: оно находилось в аварийном состоянии. Тагильские спортсмены переживали, что больше не смогут совершать восхождения, однако после открытия городского дворца детского и юношеского творчества в здании заработает спортзал и спортивная секция.