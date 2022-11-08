Интраназальная вакцинация против COVID-19 началась в Свердловской области

До конца текущей рабочей недели насадки будут находиться во всех больницах региона. Их развоз был осуществлен в рамках программы «Общественное здоровье уральцев».
Перед тем, как вакцинироваться, следует соблюсти ряд рекомендаций:
Сама процедура выглядит так:
После этого на протяжении получаса пациент должен находиться под присмотром врачей. Далее, еще в течение двух часов, пациенту нужно не высмаркиваться, не курить, не пить и не есть.
Через 21 день процедуру нужно повторить. Ревакцинироваться можно каждые шесть месяцев.
Я бы рекомендовал такой метод для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 не менее шести месяцев назад или переболел. Для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания надёжнее будет вакцинироваться традиционным способом, — добавил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.