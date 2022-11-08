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Интраназальная вакцинация против COVID-19 началась в Свердловской области

Сегодня, 11:03

В Свердловской области началась интраназальная вакцинация против COVID-19

В Свердловской области за счёт средств регионального бюджета появились 300 тысяч насадок, благодаря которым можно вакцинироваться от коронавируса через носовую полость.

До конца текущей рабочей недели насадки будут находиться во всех больницах региона. Их развоз был осуществлен в рамках программы «Общественное здоровье уральцев».

Перед тем, как вакцинироваться, следует соблюсти ряд рекомендаций:

  • высморкаться,
  • проверить проходимость носовых ходов.

Сама процедура выглядит так:

  • медработник набирает в шприц вакцину,
  • снимает иглу,
  • надевает вместо неё дозирующее устройство,
  • резким нажатием вводит его в ноздрю человека. При этом вторую ноздрю в этот момент он закрывает.

После этого на протяжении получаса пациент должен находиться под присмотром врачей. Далее, еще в течение двух часов, пациенту нужно не высмаркиваться, не курить, не пить и не есть.

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Через 21 день процедуру нужно повторить. Ревакцинироваться можно каждые шесть месяцев.

Я бы рекомендовал такой метод для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 не менее шести месяцев назад или переболел. Для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания надёжнее будет вакцинироваться традиционным способом, — добавил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Вакцинация#Коронавирус#Прививки
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