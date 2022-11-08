С сентября 2021 года в России действует специальная программа, направленная на развитие и повышение культуры молодежи. В Нижнем Тагиле лимит «Пушкинской карты» в 2022 году составляет пять тысяч рублей. Кому она положена, как ее получить и на что можно потратить деньги — в материале TagilCity.ru.

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