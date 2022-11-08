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Как получить «Пушкинскую карту» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:22
Фото: 1MI
С сентября 2021 года в России действует специальная программа, направленная на развитие и повышение культуры молодежи. В Нижнем Тагиле лимит «Пушкинской карты» в 2022 году составляет пять тысяч рублей. Кому она положена, как ее получить и на что можно потратить деньги — в материале TagilCity.ru.

Кто может оформить «Пушкинскую карту» в Нижнем Тагиле

«Пушкинскую карту» могут оформить все жители Нижнего Тагила от 14 до 22 лет (действует до 23 лет). На сегодняшний день ее лимит на год составляет пять тысяч рублей, однако снять наличные деньги с этой карты нельзя, также нет возможности пополнить баланс или совершать переводы другим людям.

Для чего можно использовать «Пушкинскую карту» в Нижнем Тагиле

Использовать ее можно для оплаты билетов в театры, кино (не более двух тысяч рублей), оперу, на концерты, выставки, обучающие программы, лекции и мастер-классы в любом регионе России. Проект действует на территории страны с сентября 2021 года.

Как оформить «Пушкинскую карту» в Нижнем Тагиле

Для оформления «Пушкинской карты» необходимы только паспорт и СНИЛС, при этом есть несколько способов ее получить. Так, можно оформить виртуальную карту на сайте «Госуслуги. Культура», на ней не будет пин-кода. Также можно получить и пластиковую карту в любом отделении «Почта Банка». Она выпускается с пин-кодом, узнать его можно, активировав выданную карту в банкомате.

Как купить билет по «Пушкинской карте» в Нижнем Тагиле

Мероприятия, на оплату которых могут быть потрачены средства, определяет и одобряет Министерство культуры РФ. Купить билет на понравившееся мероприятие, воспользовавшись «Пушкинской картой», можно как онлайн, так и в кассах.

Где принимают «Пушкинскую карту» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле использовать «Пушкинскую карту» можно во многих учреждениях культуры и не только. Так, оплатить билеты по ней, например, можно в следующих местах:

  • Драматический театр;
  • Театр кукол;
  • Новый молодежный театр;
  • Нижнетагильская филармония;
  • Нижнетагильский музей изобразительных искусств;
  • Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»;
  • Мемориально-литературный музей А. П. Бондина;
  • Экспозиция музея «Демидовская дача»;
  • Историко-краеведческий музей;
  • Музей природы и охраны окружающей среды;
  • Различные концерты, в том числе и приезжих артистов;
  • Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец», «Мягкий кинотеатр» в DEPO, Кинотеатр «Родина».

Уточнить полный список мероприятий на которые можно сходить по «Пушкинской карте» в Нижнем Тагиле можно на сайте https://пушка.рф в разделе «Афиша». Там же есть возможность сразу оплатить билет.

Пять тысяч рублей зачислены на «Пушкинские карты» юных свердловчан
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#Евгения Сафина#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#Театр#Кино#Музеи#Пушкинская карта#Выставки
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