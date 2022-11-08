«Пушкинскую карту» могут оформить все жители Нижнего Тагила от 14 до 22 лет (действует до 23 лет). На сегодняшний день ее лимит на год составляет пять тысяч рублей, однако снять наличные деньги с этой карты нельзя, также нет возможности пополнить баланс или совершать переводы другим людям.
Использовать ее можно для оплаты билетов в театры, кино (не более двух тысяч рублей), оперу, на концерты, выставки, обучающие программы, лекции и мастер-классы в любом регионе России. Проект действует на территории страны с сентября 2021 года.
Для оформления «Пушкинской карты» необходимы только паспорт и СНИЛС, при этом есть несколько способов ее получить. Так, можно оформить виртуальную карту на сайте «Госуслуги. Культура», на ней не будет пин-кода. Также можно получить и пластиковую карту в любом отделении «Почта Банка». Она выпускается с пин-кодом, узнать его можно, активировав выданную карту в банкомате.
Мероприятия, на оплату которых могут быть потрачены средства, определяет и одобряет Министерство культуры РФ. Купить билет на понравившееся мероприятие, воспользовавшись «Пушкинской картой», можно как онлайн, так и в кассах.
В Нижнем Тагиле использовать «Пушкинскую карту» можно во многих учреждениях культуры и не только. Так, оплатить билеты по ней, например, можно в следующих местах:
Уточнить полный список мероприятий на которые можно сходить по «Пушкинской карте» в Нижнем Тагиле можно на сайте https://пушка.рф в разделе «Афиша». Там же есть возможность сразу оплатить билет.