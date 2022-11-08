Коммунальщики оперативно ликвидировали аварию на улице Первомайской в Нижнем Тагиле

Ночью с 7 на 8 ноября в районе улицы Первомайской, 70 в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария. Фонтан воды, бьющий из-под земли, заметили жители домов № 66 и № 70, которые и сообщили о произошедшем ресурсникам. Дежурная бригада прибыла на место через 20 минут.
Сначала специалисты установили точное место прорыва, затем провели ремонтные работы. При этом отключение домов от водоснабжения продлилось не более двух часов, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Водоканал-НТ». Ликвидация аварии и устранение ее последствий, со слов представителей компании, были выполнены к полудню следующего дня.
Авария произошла на сети водоснабжения. Специалисты заменили участок трубы диаметром 150 мм, — пояснили в ресурсоснабжающей организации.
Напомним, в рамках модернизации системы водоснабжения в Нижнем Тагиле отремонтируют магистральный водопровод на улице Серова и шесть канализационных коллекторов на Вагонке.