Коммунальщики оперативно ликвидировали аварию на улице Первомайской в Нижнем Тагиле

Сначала специалисты установили точное место прорыва, затем провели ремонтные работы. При этом отключение домов от водоснабжения продлилось не более двух часов, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Водоканал-НТ». Ликвидация аварии и устранение ее последствий, со слов представителей компании, были выполнены к полудню следующего дня.