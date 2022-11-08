Нарисованная ракета тагильчанки потерпела крушение в конкурсе «Твой взгляд»

В короткометражном рисованном мультике под названием «Большое космическое путешествие» развернулась история о межрасовой дружбе. Видеоряд, созданный Ксенией из Нижнего Тагила самостоятельно, сопровождает музыка о взрослении и тяге к млечному пути.
Открытый интернет-конкурс социальных роликов «Твой взгляд @ Европа-Азия» существует с целью обратить внимание населения на острые общественные проблемы, а также на истории людей, имеющих проблемы со здоровьем.
Заявки от желающих принять участие в международном проекте принимались до 31 октября 2022 года. Ксения выступила в роли автора и художника. Видео создано в анимационной студии ГДДЮТ.
Ранее в Городском дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила открылся рельефный 9-метровый скалодром. Все дети, желающие научиться скалолазанию, смогут подготовиться к соревнованиям в обновленном здании социального учреждения.