Нарисованная ракета тагильчанки потерпела крушение в конкурсе «Твой взгляд»

В короткометражном рисованном мультике под названием «Большое космическое путешествие» развернулась история о межрасовой дружбе. Видеоряд, созданный Ксенией из Нижнего Тагила самостоятельно, сопровождает музыка о взрослении и тяге к млечному пути.