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Нарисованная ракета тагильчанки потерпела крушение в конкурсе «Твой взгляд»

Сегодня, 15:46
Фото: 1MI

Нижний Тагил принял участие в конкурсе социальных роликов «Твой взгляд»

Северюхина Ксения из Нижнего Тагила приняла участие в конкурсе социальных роликов «Твой взгляд @ Европа-Азия 2022». Девочка нарисовала мультфильм о крушении ракеты, встрече с инопланетянином и взаимопомощи.

В короткометражном рисованном мультике под названием «Большое космическое путешествие» развернулась история о межрасовой дружбе. Видеоряд, созданный Ксенией из Нижнего Тагила самостоятельно, сопровождает музыка о взрослении и тяге к млечному пути.

Открытый интернет-конкурс социальных роликов «Твой взгляд @ Европа-Азия» существует с целью обратить внимание населения на острые общественные проблемы, а также на истории людей, имеющих проблемы со здоровьем.

Заявки от желающих принять участие в международном проекте принимались до 31 октября 2022 года. Ксения выступила в роли автора и художника. Видео создано в анимационной студии ГДДЮТ.

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Ранее в Городском дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила открылся рельефный 9-метровый скалодром. Все дети, желающие научиться скалолазанию, смогут подготовиться к соревнованиям в обновленном здании социального учреждения.

#Анна Варнакина#Общество#Эксклюзив#Видео#Нижний Тагил#Конкурс#Мультфильм#ГДДЮТ
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