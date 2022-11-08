Названа минимальная зарплата мобилизованного, а поликлинику №3 в Тагиле ремонтируют

Минимальный размер выплат мобилизованным составит 195 тысяч рублей. При этом большая часть из них введена президентом РФ Владимиром Путиным. В этом месяце выплаты стали поступать досрочно, начиная с 8 ноября.
Бизнесмены из различных отраслей Нижнего Тагила восприняли частичную мобилизацию в России как угрозу для своего бизнеса. Журналисты TagilCity.ru поговорили с владельцами местных фирм. Для некоторых из них мобилизация директоров и части сотрудников могла стать плачевной: бизнес мог распасться или серьезно пострадать.
Бюджетное учреждение «Сигнал-3» будет называться по-новому. Его переименуют в «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила». Директор учреждения должен будет внести в ЕГРЮЛ изменения.
Ремонт входа в поликлинике №3 на Липовом тракте, 30а начался. Работы планируют закончить до нового года. Входную дверь уже убрали. Со стороны внутренних помещений проем закрыли фанерой. В настоящий момент демонтажные работы ведутся на крыльце.
Сначала года из Свердловской области мигрировали 2 200 человек. Это те жители, которые переехали за рубеж. Таким образом, 2022-й год может стать рекордсменом по убыли населения. В прошлые годы в среднем из региона уезжало по 500 человек.