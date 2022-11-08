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Названа минимальная зарплата мобилизованного, а поликлинику №3 в Тагиле ремонтируют

Сегодня, 15:15
Фото: 1MI
Названа сумма минимальной зарплаты мобилизованного, а вход в поликлинику №3 в Нижнем Тагиле начали ремонтировать. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8 ноября.

Минимальный размер выплат мобилизованным составит 195 тысяч рублей. При этом большая часть из них введена президентом РФ Владимиром Путиным. В этом месяце выплаты стали поступать досрочно, начиная с 8 ноября.

Условия выплат мобилизованным свердловчанам разъяснили в Минобороны
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Бизнесмены из различных отраслей Нижнего Тагила восприняли частичную мобилизацию в России как угрозу для своего бизнеса. Журналисты TagilCity.ru поговорили с владельцами местных фирм. Для некоторых из них мобилизация директоров и части сотрудников могла стать плачевной: бизнес мог распасться или серьезно пострадать.

Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
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Бюджетное учреждение «Сигнал-3» будет называться по-новому. Его переименуют в «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила». Директор учреждения должен будет внести в ЕГРЮЛ изменения.

«Сигнал-3» в Нижнем Тагиле получил новое название
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Ремонт входа в поликлинике №3 на Липовом тракте, 30а начался. Работы планируют закончить до нового года. Входную дверь уже убрали. Со стороны внутренних помещений проем закрыли фанерой. В настоящий момент демонтажные работы ведутся на крыльце.

В Нижнем Тагиле начался ремонт входной группы в поликлинике № 3
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Сначала года из Свердловской области мигрировали 2 200 человек. Это те жители, которые переехали за рубеж. Таким образом, 2022-й год может стать рекордсменом по убыли населения. В прошлые годы в среднем из региона уезжало по 500 человек.

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Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
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