Непобеждённое упрямство. Светлана Бусарева из Нижнего Тагила побеждает невозможности

Возможно, именно вредность помогла ей, в конечном, итоге бросить вызов сложной болезни и найти свой путь.
В шесть лет на плановом осмотре врачи обнаружили у Светы сколиоз второй степени. И началось… лечение в спецшколе-интернате предполагало занятия исключительно лёжа, жёсткий корсет, гипсовую кроватку. Домой девочка выбиралась лишь по воскресеньям. И так 10 лет к ряду.
В 12 школьный врач огорошила — положительной динамики нет. Наоборот — сколиоз прогрессирует. Требуется срочная операция.
Как выяснится позже, пациентка Света Бусаерва — стала своего рода контрольным пациентом. О болезни девочки её лечащий врач писал диссертацию. Уникальный случай, но разве ребёнку было легче от этого?
«В спину поставили металлический стержень, который через два года начал двигаться, и у меня стала отниматься нога и побаливать сердце. В 14 лет все железо из спины вырезали и сказали, что все что могли, сделали, дальше просто живите, как хотите, детей рожать нельзя, спорт никакой нельзя».
Врачи разводили руками, а надежда в душе Светы и её родителей таяла на глазах. Инвалидность. Обречённость. Бессмысленность. Жизнь круто ломала Свету, но фраза мамы про упрямство назойливой трелью сидела в мозгу.
Я должна выкарабкаться — другого исхода просто не может быть, — словно мантру, она повторяла это мысленно.
Но после второй операции состояние девочки стало совершенно невыносимым.
Причину сколиоза определить не могли. Лишь несмелые предположения: возможно, врождённая слабость соединительной ткани. А может — стресс от пожара, когда в пять лет Свету вынесли из горящего дома. Или падения на тренировках — это был тот счастливый период свободы, когда можно было заниматься фигурным катанием…
Мама, кстати, ошиблась. В 18 лет Света вышла замуж. Ошиблись и врачи — практически во всех прогнозах и предостережениях: девушка очень быстро забеременела.
«В женской консультации сразу отправили на аборт из-за того, что узкий таз, сильный перекос таза и куча сопутствующих заболеваний. Сказали: сама умрешь, ребенок урод будет и так далее. Наслушалась от врача и заведующей, одним словом. Больше туда не ходила, занимались с мужем в клубе по подготовке к домашним родам. На 7 месяце беременности мне сказали: всем можно дома рожать, а тебе только плановое кесарево. Я к ним перестала ходить».
Кому-то покажется безрассудством. Но Света была уверена — она на верном пути. Упрямство, упрямство и ещё раз оно! А ещё какое-то невероятное убеждение: рожать надо обязательно в воде, в море!
«Каким-то чудом все сложилось так, что нам удалось набрать денег на билеты и улететь на Красное море, в город Эйлат в Израиле. Моря в России в конце ноября уже холодные. Первую дочку я родила, как и мечтала, в море, вдвоем с мужем. Двух сыновей потом дома в ванной, тоже самостоятельно. Считаю детей своим главным достижением, сейчас есть еще внук, 4 года. Кроме медицинского образования, у меня ещё два высших с отличием. За свою жизнь сменила несколько профессий. После развода 12 лет назад ушла с узелком в туман и сейчас снова крепко стою на ногах и есть своё жильё».
Когда-то ей строго настрого запретили заниматься спортом. Но Светлана Бусарева катается на сноуборде, планирует вернуться к фигурному катанию и с азартом практикует скалолазание. Год назад женщина покорила самую высокую гору Европы — Эльбрус. А в начале этого года Светлана вышла на подиум в качестве модели в проекте «Особенная красота».
«В апреле 2022 получила титул вторая вице-бабушка Екатеринбурга. И каждый раз находится кто-нибудь с жалостливым или укоризненным взглядом: „ну тебе-то куда?!“, а меня такое отношение только раззадоривает, и я понимаю — значит точно туда надо!»
С такой невероятной простотой эта женщина говорит о совершенно невозможных вещах, что невольно думаешь: а есть ли невозможности в жизни? Нет — уверена Светлана. Все ограничения лишь в нашей голове. А для того, кто живёт мечтой, существует миллиард возможностей.