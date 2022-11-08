Непобеждённое упрямство. Светлана Бусарева из Нижнего Тагила побеждает невозможности

Причину сколиоза определить не могли. Лишь несмелые предположения: возможно, врождённая слабость соединительной ткани. А может — стресс от пожара, когда в пять лет Свету вынесли из горящего дома. Или падения на тренировках — это был тот счастливый период свободы, когда можно было заниматься фигурным катанием…