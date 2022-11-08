Нижний Тагил вошел в ТОП самых открытых по бюджету городов в Свердловской области

Больше всего баллов досталось 57 мунобразованиям. Это в два раза больше показателей предыдущих лет. Лучшими стали Новоуральск, Полевской, Белоярский, Каменский, Тавда, Кушва, Красноуфимск, Серов, Качканар и Нижний Тагил. Об этом сообщает департамент информационной политики.