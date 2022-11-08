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Нижний Тагил вошел в ТОП самых открытых по бюджету городов в Свердловской области

Сегодня, 13:07
Фото: pixabay.com

Нижний Тагил вошел в число самых открытых по бюджету городов в Свердловской области

Муниципалитеты Свердловской области проверили на бюджетную открытость. В результате региональное Министерство финансов составило рейтинг.

Больше всего баллов досталось 57 мунобразованиям. Это в два раза больше показателей предыдущих лет. Лучшими стали Новоуральск, Полевской, Белоярский, Каменский, Тавда, Кушва, Красноуфимск, Серов, Качканар и Нижний Тагил. Об этом сообщает департамент информационной политики.

По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, уже шесть лет в регионе проводится рейтингование. Цель – отметить рост тех, кто демонстрирует очень высокий уровень такой работы.

Сегодня, когда понятие «финансовая грамотность» включает и бюджетную грамотность, доступная и понятная информация о местных бюджетах — часть финансовой культуры жителей региона, — заключил Старков.

На то, на каком месте город окажется в ТОПе, влияет ряд факторов. Среди них наличие специальных разделов на сайтах администраций муниципалитетов, посвященных финансам, удобство их интерфейса, а также ряд других критериев.

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Отмечается, что Свердловская область - один из немногих регионов, где на стадии формирования бюджета проводятся согласительные процедуры с депутатами. А на портале Минфина публикуются сведения о ходе исполнения областного и консолидированного бюджета.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Бюджет#Город#Муниципалитет#Рейтинг
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