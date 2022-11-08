Огромные счета за коммуналку получили жители Екатеринбурга. Цифры доходят до 75 тысяч

Люди считают, что «Пионер» из мести выставил огромные счета собственникам жилья: у одной из пострадавших сумма в платёжке дошла до 43 тысяч рублей. В свою очередь УК отрицает мотив и ссылается на решение суда, по которому «Екатеринбурггаз» потребовал провести перерасчет в соответствии с нужной формулой потребления газа. Из-за этого жильцам пришли квитанции, в которых зафиксирован перерасчет суммы за ремонт и содержание котельных сроком 1,5 года.