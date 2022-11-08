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Огромные счета за коммуналку получили жители Екатеринбурга. Цифры доходят до 75 тысяч

Сегодня, 05:57
Фото: 1MI

В Екатеринбурге людям пришли огромные счета за коммуналку

Счета за коммунальные услуги с большими суммами пришли жителям дома по улице Лагерной, 14 в Екатеринбурге. Вместо 5-6 тысяч рублей люди заплатят, к примеру, 75.

Жильцы дома винят в огромных счетах управляющую компанию «Пионер». На совещании домовладельцы приняли решение отстранить УК от обслуживания дома, и с 1 ноября юридическое лицо не несет ответственность за постройку. Однако с принятием решения екатеринбуржцы не лишились проблем.

Причиной отстранения УК от обязательств стало невыполнение фирмой условий контракта. Со слов местных жителей, дом был доведен до запустения. Люди оценивали состояние как аварийное, сообщает Е1.

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После того, как жильцы на общедомовом собрании собрали подписи о смене управляющей компании, та, со слов местных, подделала бюллетени, после чего смогла продержаться при исполнении обязательств ещё какое-то время.

Далее владельцы квартир обратились в суд: просили признать голосование недействительным. Процесс был выигран, и с начала месяца бразды правления домом перешли в руки другого юрлица.

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Люди считают, что «Пионер» из мести выставил огромные счета собственникам жилья: у одной из пострадавших сумма в платёжке дошла до 43 тысяч рублей. В свою очередь УК отрицает мотив и ссылается на решение суда, по которому «Екатеринбурггаз» потребовал провести перерасчет в соответствии с нужной формулой потребления газа. Из-за этого жильцам пришли квитанции, в которых зафиксирован перерасчет суммы за ремонт и содержание котельных сроком 1,5 года.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#УК#Коммунальные платежи#Коммунальные услуги
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