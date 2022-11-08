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Ошибочно мобилизованного многодетного отца вернули из Луганска в Верхнюю Пышму

Сегодня, 03:22
Фото: 1MI

В Верхнюю Пышму вернули ошибочно мобилизованного многодетного отца

Многодетный отец из Верхней Пышмы был ошибочно мобилизован для выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации ВС РФ. Решением военной прокуратуры ЦВО мужчину вернули домой из Луганска.

О том, что отец троих детей принимает участие в СВО, рассказала Ура.ру жена мобилизованного. Екатерина пыталась добиться решения проблемы через разнообразные ведомства, но попытки не были успешными.

После публикации истории жительницы Верхней Пышмы комиссариат написал ходатайство и добился возвращения мужчины домой. Свердловчанин находится в процессе увольнения из вооруженных сил России.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле работника ЕВРАЗ НТМК с бронью ошибочно мобилизовали и до сих пор не вернули домой. Со слов близких людей, молодой человек находится в зоне боевых действий без подготовки и амуниции.

#Анна Варнакина#Верхняя Пышма#Частичная мобилизация в России#Происшествия#Военные#Мобилизация#Спецоперация#Ошибка#Многодетный отец
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