Ошибочно мобилизованного многодетного отца вернули из Луганска в Верхнюю Пышму

О том, что отец троих детей принимает участие в СВО, рассказала Ура.ру жена мобилизованного. Екатерина пыталась добиться решения проблемы через разнообразные ведомства, но попытки не были успешными.
После публикации истории жительницы Верхней Пышмы комиссариат написал ходатайство и добился возвращения мужчины домой. Свердловчанин находится в процессе увольнения из вооруженных сил России.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле работника ЕВРАЗ НТМК с бронью ошибочно мобилизовали и до сих пор не вернули домой. Со слов близких людей, молодой человек находится в зоне боевых действий без подготовки и амуниции.