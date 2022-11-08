Первый проекционный переход появился в Екатеринбурге

В Свердловской области технология запущена в тестовом режиме, однако для УрФО это не первый световой переход: например, подобные технологии применяются в ХМАО. Для Екатеринбурга пилотные объекты предоставили бесплатно.
Проекторы расположились в городе на 3 месяца. В случае, если технология окажется эффективной, городским Центром организации дорожного движения будет принято решение о будущем внедрении инициативы, сообщает Е1 со ссылкой на директора организации Данила Меркулова.
Если тестовый запуск светового пешехода пройдет успешно, оборудование установят вблизи социальных учреждений на пересечении улиц Чапаева и Большакова, 8 Марта и Циолковского, а также на «зебре» вблизи дома на Гражданской, 9.
Ранее стало известно, что нарушителей габаритов на трассах в Свердловской области будут выявлять при помощи лазеров. Технологию внедрили с целью предотвращения обрушения пешеходных мостов.