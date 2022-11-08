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Первый проекционный переход появился в Екатеринбурге

Сегодня, 04:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге появился первый световой пешеходный переход

Первый световой пешеходный переход начал работу в Екатеринбурге. Вместо краски разметка нанесена при помощи проекторов. Новинка расположилась около 120-й гимназии по улице Степана Разина, 71. Проекционный переход растянулся на 15 метров.

В Свердловской области технология запущена в тестовом режиме, однако для УрФО это не первый световой переход: например, подобные технологии применяются в ХМАО. Для Екатеринбурга пилотные объекты предоставили бесплатно.

Проекторы расположились в городе на 3 месяца. В случае, если технология окажется эффективной, городским Центром организации дорожного движения будет принято решение о будущем внедрении инициативы, сообщает Е1 со ссылкой на директора организации Данила Меркулова.

Если тестовый запуск светового пешехода пройдет успешно, оборудование установят вблизи социальных учреждений на пересечении улиц Чапаева и Большакова, 8 Марта и Циолковского, а также на «зебре» вблизи дома на Гражданской, 9.

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Ранее стало известно, что нарушителей габаритов на трассах в Свердловской области будут выявлять при помощи лазеров. Технологию внедрили с целью предотвращения обрушения пешеходных мостов.

#Анна Варнакина#Транспорт#Екатеринбург#Пешеходный переход#Дорога#Пешеход
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