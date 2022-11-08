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Первый житель Свердловской области заболел гриппом за неделю

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Первый случай заболевания гриппом за неделю зафиксирован в Свердловской области. Речь идет о периоде с 31 октября по 6 ноября.

Всего за эту же неделю в регионе было зафиксировано 23790 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 19%. Большая часть заболевших, 58%, дети.

Всего за неделю обследовали 77 человек. Специалисты, проведя эти исследования, выяснили, что доминируют риновирусы, вирусы парагриппа, метапневмавирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы и боковирусы. Также был замечен грипп В. Его носительница приехала в Екатеринбург из Казахстана.

Самые неблагоприятные местности по заболеваемости сейчас - Краснотурьинск, Артинский ГО, Туринский ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог.

Интраназальная вакцинация против COVID-19 началась в Свердловской области
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В областном центре за неделю зафиксировано 11276 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 16,5%.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Грипп#ОРВИ#Доктор#Вирус
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