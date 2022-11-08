Первый житель Свердловской области заболел гриппом за неделю

Всего за неделю обследовали 77 человек. Специалисты, проведя эти исследования, выяснили, что доминируют риновирусы, вирусы парагриппа, метапневмавирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы и боковирусы. Также был замечен грипп В. Его носительница приехала в Екатеринбург из Казахстана.