Певица Лолита высказалась о зрителях концерта в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Концертное мероприятие состоялось в Нижнетагильском цирке 4 ноября, во время выступления десятки местных жителей подарили ей подарки. Об этом рассказала сама артистка в соцсетях. Она выборочно рассказала о некоторых презентах и поблагодарила своих фанатов.