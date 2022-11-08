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Певица Лолита высказалась о зрителях концерта в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге певицу Лолиту завалили подарками поклонники

Известная певица Лолита выступила в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, а после поделилась своими впечатлениями в соцсетях.

Концертное мероприятие состоялось в Нижнетагильском цирке 4 ноября, во время выступления десятки местных жителей подарили ей подарки. Об этом рассказала сама артистка в соцсетях. Она выборочно рассказала о некоторых презентах и поблагодарила своих фанатов.

Чаще всего среди подарков встречались сладости, теплые вещи, а также косметические средства.

Спасибо за свитер, за маски и антицеллюлитные кремы. Еще раз благодарю всех, кто поздравил меня с приближающейся «днюхой»! За аншлаги спасибо! – написала артистка.
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А под постом с благодарностью тагильчане и екатеринбуржцы написали ответные «спасибо» певице.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Концерт#Певица#Подарки#Сцена#Поклонники
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