Певица Лолита высказалась о зрителях концерта в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Концертное мероприятие состоялось в Нижнетагильском цирке 4 ноября, во время выступления десятки местных жителей подарили ей подарки. Об этом рассказала сама артистка в соцсетях. Она выборочно рассказала о некоторых презентах и поблагодарила своих фанатов.
Чаще всего среди подарков встречались сладости, теплые вещи, а также косметические средства.
Спасибо за свитер, за маски и антицеллюлитные кремы. Еще раз благодарю всех, кто поздравил меня с приближающейся «днюхой»! За аншлаги спасибо! – написала артистка.
А под постом с благодарностью тагильчане и екатеринбуржцы написали ответные «спасибо» певице.