Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации

Нашими собеседниками оказались предприниматели, работающие по различным направлениям — от оптово-розничной торговли до обучения игре на музыкальном инструменте. Но всех объединяет мысль о том, что мобилизация могла стать проблемой для бизнеса: если заранее не позаботиться о том, кто и как будет им управлять, компанию можно закрывать. Обо всём по порядку.
Спикеры рассказали о том, что никто с их организаций пока призван не был — ни управленцы, ни сотрудники. Не было и экстренных увольнений по поводу отъезда из страны и мобилизации.
В коллективе в нас двое мужчин, обоих ни под каким предлогом точно не заберут: один уже старше призывного возраста, второго по состоянию здоровья. Поэтому увольнений и переездов за границу не было, — рассказал Сергей Говоров, руководитель «Не школы барабанов».
Руководитель оптово-розничной компании «Антолл» в Нижнем Тагиле Анатолий Толстов не выразил обеспокоенности по поводу укомплектованности штата при мобилизации.
Сотрудников мужчин у нас числится меньше половины. В основном, это водители, грузчики и ещё менеджер. Если кого-то из них мобилизуют, то будем просто других брать на работу. Зарплата у них хорошая, найти будет не проблема, — уверен Анатолий Толстов.
Учредитель рекламной компании «Рекорд-Урал» и завода строительных материалов Рекорд» Александр Вигуро рассказал, что в штате компаний были сокращения.
Никто из наших сотрудников не попал под мобилизацию. Сокращения в штате, конечно, были, так как сильно упала покупательская способность, — отметил Александр Вигуро.
Рассказывая о возможном получении повесток, предприниматели Нижнего Тагила поделились тем, как будет складываться бизнес без них. По закону военнослужащие не могут заниматься коммерческой деятельностью, но теперь им позволено в течение короткого срока переоформить бизнес, или даже продать. Большинству наших спикеров далеко ходить не пришлось: люди, ответственные за бизнес, — их близкие родственники.
В компании «Антолл» бизнесом руководят четыре человека — все члены одной семьи. По словам руководителя, Анатолия Толстова — в случае его мобилизации фирма будет работать и ничего решительно не поменяется.
У меня фирма семейная, три сестры и брат, мы все вместе руководим компанией, у каждого своё направление (спецодежда, канцтовары, инструмент), поэтому если меня призовут, то все мои три сестры будут заниматься бизнесом без меня, — уверен Анатолий Толстов.
Владелец кофейни «Кофеайленд» Павел Олешков рассказал TagilCity.ru, что всерьёз позаботился о том, что будет в случае, если ему придётся поехать в СВО. Вместо него бизнесом в Нижнем Тагиле будет заниматься супруга.
Я специально подготовился к этому и уже сделал доверенность на право распоряжения расчётным счётом на свою жену, чтобы она могла спокойно работать, переводить деньги со счёта на свою карту. Если придётся, такие же доверенности сделаю для ИП (даётся 7 дней при мобилизации), и на предоставление интересов в налоговой, чтобы бизнес работал без меня.
В «Не школе барабанов» два владельца, поэтому тот, кто останется в Нижнем Тагиле, будет управлять делами.
Мобилизовать не должны, так как к армии был не годен. Но всё же, в бизнесе я не один. У меня есть партнер, он будет делами заниматься, если меня заберут. Если мобилизуют и его, то мы надеемся на управляющего, в поисках которого сейчас находимся. Знакомые предприниматели тоже готовят подушку безопасности, ищут управляющего на время отсутствия, — пояснил Сергей Говоров.
Другой тагильский предприниматель, пожелавший остаться анонимным, уверен, что передача бизнеса третьим лицам, которые с большей вероятностью не заинтересованы в развитии компании, рано или поздно приведёт к закрытию. Кстати, в его компании никаких изменений в штате после объявления частичной мобилизации не было.
Если предпринимателя мобилизуют, бизнес в подавляющем большинстве случаев просто закроется и вариантов нет. Никто не сможет видеть позицию самого предпринимателя в перспективе. Ни один управляющий не сможет строить и поддерживать бизнес, как это сделал бы сам владелец. Если мобилизуют основную часть коллектива, то будет просадок из-за отсутствия рабочих сил, будет сложнее платить аренду. Но если предприниматель быстро найдет людей нужной квалификации, то бизнес сможет выжить. Передать бизнес кому-то? Это бред. На поддержание штанов, человеку, не заинтересованному в развитии данного бизнеса, это смех, просто смех сквозь слезы, — уверен бизнесмен.
Меры поддержки оказывались бизнесу всегда, однако после объявления мобилизации потребность в них повысилась. Вопрос об отсрочках, оформлении доверенностей, переносе сроков по проверкам и отмена налоговых санкций — это то, о чём заговорили бизнесмены.
Нужна отсрочка. Думаю, многие со мной согласятся. Берём пример, меня заберут — всё встанет. Кто этим будет заниматься. Сразу же огромный долг — перед учениками и сотрудниками. Именно предпринимателям должны давать отсрочку, — уверяет Сергей Говоров.
Александр Вигуро отметил, что специалисты его компаний всегда следят за дополнительными возможностями поддержки предпринимателей. В сложные для бизнеса моменты мер не предлагали.
Поддержку мы не получали ни во времена короны, ни во время мобилизации, хотя наши специалисты мониторят эти вопросы. Единственное, что иногда выручало наши организации — это СОФПП с низкими ставками и кредитными каникулами на 6 месяцев.
Кроме того, Александр Вигуро уверен, что тяжёлые времена делают конкретный бизнес сильнее.
Очень сложно строить какие-то планы, когда в мире такая неопределенность. Главная задача сохранить все виды деятельности, если наши компании преодолеют этот нелегкий период, они станут в разы сильнее.
Сергей Говоров также отметил, что мобилизация усложнила привлечение клиентов в Нижнем Тагиле:
Мне как предпринимателю стало сложно с рекламой, клиенты бояться оплачивать, т. к. любого могут забрать. В основном минусы наблюдаются. Но мы на это никак повлиять не можем, работаем с тем, что есть. Все предприниматели в шоке, никого не устраивает возможность мобилизации.
Анатолий Толстов заявил, что поддержка обязательно нужна, причём не только управленцам, но и работникам. И это другая большая тема для обсуждения.
Поддержка нужна, чтобы бизнес не страдал. Пока меня не коснулось, я не особо переживаю, как работал, так и работаю. Тут несколько вариантов, если призвали собственника, то нужны одни меры, если работника компании — можно оставить место за ним, — отметил Анатолий Толстов.
Анонимный спикер уверен, что бизнесменов лучше не трогать.
Какая должна быть помощь предпринимателей? Не трогать предпринимателей. Вот это вся поддержка.
Владелец кофейни Павел Олешков смотрит на ситуацию глобально:
По моему мнению, поддержка бизнеса будет тогда удобной, когда никакой мобилизации и никаких боевых действий наша страна вести не будет. Я мечтаю о том времени, когда все это закончится, и мы сможем спокойно безо всяких санкций, без всего остального вести нормальную торговлю, где не будет никаких таких проблем.
Недавно было принято Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц». Там говорится о ряде мер по налогообложению в период частичной мобилизации, действующих на срок службы и в течение трёх месяцев после неё.
У предпринимателей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, появилась возможность приостановить исполнение обязательств по микрозаймам. Получатель микрозайма вправе подать заявление о продлении срока займа. При этом договор займа увеличивается на срок прохождения военной службы по частичной мобилизации, — говорится в Приказе Минэкономразвития России от 10.10.2022 № 555