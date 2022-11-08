Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации

Нашими собеседниками оказались предприниматели, работающие по различным направлениям — от оптово-розничной торговли до обучения игре на музыкальном инструменте. Но всех объединяет мысль о том, что мобилизация могла стать проблемой для бизнеса: если заранее не позаботиться о том, кто и как будет им управлять, компанию можно закрывать. Обо всём по порядку.