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РАСК: Проекту «Голос спорта — СИБУР!» дан старт 8 ноября в Красноярске

Сегодня, 12:52
Фото: pxhere.com
Проект «Голос спорта — СИБУР!», который организовала Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) и поддержала компания «СИБУР», начался с первого мероприятия, которое прошло в главном вузе Красноярска.

Как сообщает prmira.ru, идея проекта состоит в том, что в регионах должен пройти ряд образовательных мероприятий, на которых спортивные комментаторы и журналисты, только еще начинающие заниматься освещением спортивных мероприятий, познают секреты этого ремесла.

Площадкой, с которой стартовал проект, стал Сибирский федеральный университет. Его студентам была предоставлена уникальная возможность пообщаться во время мастер-класса с известным спортивным комментатором и журналистом, спортсменом и тренером, членом президиума РАСК Владимиром Гомельским.

Основная часть курса будет проведена в режиме онлайн ведущими российскими спортивными комментаторами. Ассоциация комментаторов под руководством одного из самых успешных российских медиаменеджеров Алексея Ефимова намерена создать академию спортивного комментатора. А проект «Голос спорта — СИБУР!» является первым большим событием, с которого начнется жизнь академии.

Как считает Гомельский, создание школы-академии спортивного комментатора должно быть включено в число приоритетных событий для ассоциации. А за счет участия в проекте такого партнера, как СИБУР, можно будет масштабировать эту идею по всей России.

Курс занятий создан в расчете практически на любого, кто хочет научиться комментировать спортивные соревнования. В завершение занятий эксперты оценят представленные на конкурс работы. А лучшие слушатели проекта в конце года отправятся в российскую столицу. Там намечена торжественная церемония, на которой будет вручена профессиональная премия «Голос спорта — СИБУР!».

По мнению гендиректора красноярского предприятия СИБУРа (АО «КЗСК») Сергея Новикова, мастер-класс, который проведет настоящий профессионал в этой сфере Владимир Гомельский, позволит получить начинающим комментаторам от мэтра ценные советы.

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