РЭО: Экотехнопарк под Петербургом займется переработкой пластика и шин

Ранее в «КоммерсантЪ - Санкт-Петербург» написали о том, что объект будет заниматься переработкой отходов сельского хозяйства и промышленности.
Как пишет 360tv.ru, экопромышленный парк в Ленинградской области привлечет пять миллиардов инвестиций, создаст больше трехсот пятидесяти рабочих мест и обеспечит поступление в бюджет в виде налогов до двухсот миллионов рублей до 2024 года.
По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, экопромышленные парки будут построены в рамках реализации проекта “Экономика замкнутого цикла”. Резидентами могут стать предприятия по производству из полимерной упаковки гранул вторичного пластика, а также резиновой крошки из автомобильных покрышек для дорожного покрытия. Буцаев отметил, что все работы по созданию объектов по утилизации отходов в Ленинградской области будут согласовываться с администрацией. Также на согласовании у инвесторов уже находятся договоры с РЭО.
Управлением деятельности экотехнопарков займется дочерняя компания Российского экологического оператора “Экологический цифровой оператор”. В общей сложности в регионах планируют ввести в эксплуатацию восемь экопромышленных парков, на территории которых будут работать заводы по утилизации вторичных ресурсов. Планируется, что в хозяйственный оборот будет привлекаться до 1,1 миллиона тонн вторресурсов в год.
Объем инвестиций в каждый объект составит миллиард рублей. Резидентами могут стать предприятия по обработке, утилизации и производству продуктов из вторичного сырья. РЭО может софинансировать проект или компенсировать затраты на создание экопромышленных парков до девяноста пяти процентов за счет размещения облигаций. Тогда объем инвестиций может достигнуть семнадцати миллиардов рублей. Компания заключила договоры уже с более двадцатью пятью предприятиями, которые захотели стать резидентами экопромышленных парков.