РЭО: Экотехнопарк под Петербургом займется переработкой пластика и шин

По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, экопромышленные парки будут построены в рамках реализации проекта “Экономика замкнутого цикла”. Резидентами могут стать предприятия по производству из полимерной упаковки гранул вторичного пластика, а также резиновой крошки из автомобильных покрышек для дорожного покрытия. Буцаев отметил, что все работы по созданию объектов по утилизации отходов в Ленинградской области будут согласовываться с администрацией. Также на согласовании у инвесторов уже находятся договоры с РЭО.