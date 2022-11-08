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Следователи объяснили причину избиения полицейского полицейским в Асбесте

Сегодня, 04:04
Фото: 1MI

В Асбесте полицейский избил полицейского в отделе полиции

Следователи установили, что причиной потасовки стал возникший между полицейскими Асбеста конфликт. Заместитель командира мобильного взвода ОР ППСП оказался недоволен работой специалиста. Далее в ход пошли кулаки.

Видеозапись, на которой полицейский избивает другого полицейского, была опубликована недавно и быстро распространилась по социальным сетям. Кадры привлекли внимание депутата ЗакСО Алексея Свалова, который обратился в СУ СК РФ по Свердловской области.

Ответ на запрос от СУ СК РФ
Фото: telegram-канал Алексея Свалова

В ответе, опубликованном законотворцем в своем telegram-канале сказано, что драка действительно произошла в МО МВД «Асбестовский». Также народный избранник встречался по поводу случившегося с начальником областного УСБ ГУ МВД Валентином Зенковым. Тот также занимается установкой всех обстоятельств произошедшего.

В Асбесте полицейские устроили драку в городском отделе МВД
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Ранее в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом пьяный мужчина напал на полицейского. Рецидивист пришел в отделение для прохождения следственных мероприятий, но агрессивно отреагировал на замечание правоохранителя. В итоге завязалась драка.

#Анна Варнакина#Происшествия#Полиция#Драка#Отдел полиции#Асбест
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