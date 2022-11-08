Следователи объяснили причину избиения полицейского полицейским в Асбесте

Видеозапись, на которой полицейский избивает другого полицейского, была опубликована недавно и быстро распространилась по социальным сетям. Кадры привлекли внимание депутата ЗакСО Алексея Свалова, который обратился в СУ СК РФ по Свердловской области.
В ответе, опубликованном законотворцем в своем telegram-канале сказано, что драка действительно произошла в МО МВД «Асбестовский». Также народный избранник встречался по поводу случившегося с начальником областного УСБ ГУ МВД Валентином Зенковым. Тот также занимается установкой всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом пьяный мужчина напал на полицейского. Рецидивист пришел в отделение для прохождения следственных мероприятий, но агрессивно отреагировал на замечание правоохранителя. В итоге завязалась драка.