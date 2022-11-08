Следователи объяснили причину избиения полицейского полицейским в Асбесте

В ответе, опубликованном законотворцем в своем telegram-канале сказано, что драка действительно произошла в МО МВД «Асбестовский». Также народный избранник встречался по поводу случившегося с начальником областного УСБ ГУ МВД Валентином Зенковым. Тот также занимается установкой всех обстоятельств произошедшего.