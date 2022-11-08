Трехдневный траур по погибшим военным объявлен в Североуральском ГО

Три местных жителя выполняли боевые задачи на Украине, но живыми домой не вернулись. Михаил Хуснутдинов, Максим Бражников и Кирилл Малафеев будут похоронены 9, 10 и 11 ноября соответственно.
Прощание с первым военнообязанным состоится в доме культуры «Горняк» поселка Калья, с двумя другими простятся в ДК «Современник», сообщается на официальном сайте администрации.
Ранее стало известно, что на территории спецоперации погиб 45-летний ефрейтор из Нижнего Тагила. Мужчина попал под обстрел артиллерии.