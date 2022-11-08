Трехдневный траур по погибшим военным объявлен в Североуральском ГО

В Свердловской области впервые объявили траур по погибшим военным

Трехдневный траур по погибшим на СВО военным объявлен администрацией Североуральского городского округа. Дни памяти и скорби пройдут с 9 по 11 ноября. Это первый случай объявления властями траура в Свердловской области.