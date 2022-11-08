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Трехдневный траур по погибшим военным объявлен в Североуральском ГО

Сегодня, 16:52
Фото: 1MI

В Свердловской области впервые объявили траур по погибшим военным

Трехдневный траур по погибшим на СВО военным объявлен администрацией Североуральского городского округа. Дни памяти и скорби пройдут с 9 по 11 ноября. Это первый случай объявления властями траура в Свердловской области.

Три местных жителя выполняли боевые задачи на Украине, но живыми домой не вернулись. Михаил Хуснутдинов, Максим Бражников и Кирилл Малафеев будут похоронены 9, 10 и 11 ноября соответственно.

Прощание с первым военнообязанным состоится в доме культуры «Горняк» поселка Калья, с двумя другими простятся в ДК «Современник», сообщается на официальном сайте администрации.

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Ранее стало известно, что на территории спецоперации погиб 45-летний ефрейтор из Нижнего Тагила. Мужчина попал под обстрел артиллерии.

#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Военные#Спецоперация#Смерть#Траур#Анна Варнакина
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