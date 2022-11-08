Три жителя Екатеринбурга угрожали ножом курьеру и забрали еду

Нападавшими оказались три мужчины, имеющих судимости из-за нападения на прохожего, а также оборота наркотических средств. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
ЧП случилось 6 ноября примерно в 17.30. Курьер шел в районе лесополосы на ул. Академика Ландау. Доставщик нес продукты клиенту в Академический район города, но внезапно на него напали. Злоумышленники отобрали всю еду и мобильный телефон.
Всех троих задержали. Нападавшими оказались екатеринбуржцы 1981, 1982 и 1989 года рождения. Украденный телефон они успели отдать в комиссионный магазин.
Полицейские установили, что в этом районе мужчины находились для того, чтобы забрать «закладку» с наркотиками, как вдруг увидели курьера и решили его ограбить.
Известно, что перед тем, как отобрать еду и телефон, один из нападавших попросил курьера показать его переписку в соцсетях. Далее они обыскали жертву, надеясь найти что-то еще, после чего скрылись.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Три друга сейчас находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Всех тех, кто пострадал от этих же злоумышленников, просят позвонить по тел. 356-42-04 или 102 (02).