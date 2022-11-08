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Три жителя Екатеринбурга угрожали ножом курьеру и забрали еду

Сегодня, 09:40
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
фото нападавшего

В Екатеринбурге три мужчины отобрали еду у курьера

В Екатеринбурге трое злоумышленников ограбили курьера одного из сервисов доставки, угрожая ему ножом.

Нападавшими оказались три мужчины, имеющих судимости из-за нападения на прохожего, а также оборота наркотических средств. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

один из нападавшиходин из нападавших
нападавший мужчинанападавший мужчина
нападавший мужчинанападавший мужчина
один из злоумышленниководин из злоумышленников
один из злоумышленниководин из злоумышленников
один из нападавших
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

ЧП случилось 6 ноября примерно в 17.30. Курьер шел в районе лесополосы на ул. Академика Ландау. Доставщик нес продукты клиенту в Академический район города, но внезапно на него напали. Злоумышленники отобрали всю еду и мобильный телефон.

Всех троих задержали. Нападавшими оказались екатеринбуржцы 1981, 1982 и 1989 года рождения. Украденный телефон они успели отдать в комиссионный магазин.

Полицейские установили, что в этом районе мужчины находились для того, чтобы забрать «закладку» с наркотиками, как вдруг увидели курьера и решили его ограбить.

Известно, что перед тем, как отобрать еду и телефон, один из нападавших попросил курьера показать его переписку в соцсетях. Далее они обыскали жертву, надеясь найти что-то еще, после чего скрылись.

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Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Три друга сейчас находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Всех тех, кто пострадал от этих же злоумышленников, просят позвонить по тел. 356-42-04 или 102 (02).

#Елена Озерова#Новости УрФО#Нападение#Курьер#Доставка#Еда#Телефон
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