В ноябре 2022 года выплаты планируется начать досрочно — с 8 числа. Об этом заявил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
Выплаты мобилизованным россиянам, в том числе и жителям Нижнего Тагила, состоят из нескольких частей:
В общей сложности сумма выплат мобилизованным составит 195 тысяч рублей. Именно такую сумму будет получать, например, рядовой.
Доход офицеров будет выше, так как денежное довольствие зависит от звания и должности. Так, командиру взвода выплата составит около 225 тысяч рублей, а командиру батальона — около 243 тысяч рублей.
Не все выплаты мобилизованным россиянам, в том числе и жителям Нижнего Тагила, облагаются налогом. Так, соцвыплата в размере 158 тысяч рублей, установленная президентом РФ, будет выплачиваться на руки полностью.
Остальная часть, которая назначается за звание, должность и выслугу лет, будет облагаться НДФЛ в размере 13%. Например, у мобилизованного рядового мотострелка облагаемая налогом часть составит 37 тысяч рублей, а у командира взвода в звании лейтенанта — 68 тысяч рублей.
Денежные средства военнослужащим будут зачисляться на банковские карты с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий.
За октябрь выплаты планируется перевести досрочно — с 8 ноября. Сумма будет пропорциональной отслуженному сроку за октябрь. Таким образом, те, кто служил с начала месяца, получат полную минимальную выплату.
Все начисленные суммы перечисляются на расчетный счет, предоставленный мобилизованным.
Кроме того, средства могут получать и его родственники, при условии оформления доверенности или дополнительной банковской карты к счету, куда будут осуществляться выплаты.
Отмечается, что срочники, а также мобилизованные, заключившие контракт о прохождении военной службы сроком более года, получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Она будет переведена сразу же после заключения контракта. После этого денежное довольствие будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту.