Отмечается, что срочники, а также мобилизованные, заключившие контракт о прохождении военной службы сроком более года, получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Она будет переведена сразу же после заключения контракта. После этого денежное довольствие будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту.