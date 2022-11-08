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Условия выплат мобилизованным свердловчанам разъяснили в Минобороны

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI

Условия выплат мобилизованным из Свердловской области разъяснили в Минобороны

Минимальный размер выплат мобилизованным гражданам составит 195 тысяч рублей. При этом большая часть из них введена президентом РФ Владимиром Путиным. Они не будут облагаться подоходным налогом.

В ноябре 2022 года выплаты планируется начать досрочно — с 8 числа. Об этом заявил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Из чего состоят выплаты мобилизованным?

Выплаты мобилизованным россиянам, в том числе и жителям Нижнего Тагила, состоят из нескольких частей:

  • Ежемесячная социальная выплата в размере 158 тысяч рублей;
  • Выплата военнослужащим, которая зависит от оклада по воинской должности, по воинскому званию и выслуги лет;
  • Дополнительные надбавки за условия службы и особые достижения.

Сколько платят мобилизованным?

В общей сложности сумма выплат мобилизованным составит 195 тысяч рублей. Именно такую сумму будет получать, например, рядовой.

Доход офицеров будет выше, так как денежное довольствие зависит от звания и должности. Так, командиру взвода выплата составит около 225 тысяч рублей, а командиру батальона — около 243 тысяч рублей.

Нужно ли платить налоги с выплат мобилизованным?

Не все выплаты мобилизованным россиянам, в том числе и жителям Нижнего Тагила, облагаются налогом. Так, соцвыплата в размере 158 тысяч рублей, установленная президентом РФ, будет выплачиваться на руки полностью.

Остальная часть, которая назначается за звание, должность и выслугу лет, будет облагаться НДФЛ в размере 13%. Например, у мобилизованного рядового мотострелка облагаемая налогом часть составит 37 тысяч рублей, а у командира взвода в звании лейтенанта — 68 тысяч рублей.

Сроки зачисления выплат мобилизованным

Денежные средства военнослужащим будут зачисляться на банковские карты с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий.

За октябрь выплаты планируется перевести досрочно — с 8 ноября. Сумма будет пропорциональной отслуженному сроку за октябрь. Таким образом, те, кто служил с начала месяца, получат полную минимальную выплату.

Кому положены выплаты мобилизованных?

Все начисленные суммы перечисляются на расчетный счет, предоставленный мобилизованным.

Кроме того, средства могут получать и его родственники, при условии оформления доверенности или дополнительной банковской карты к счету, куда будут осуществляться выплаты.

Отмечается, что срочники, а также мобилизованные, заключившие контракт о прохождении военной службы сроком более года, получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Она будет переведена сразу же после заключения контракта. После этого денежное довольствие будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту.

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