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Валерий Лимаренко: Продолжается масштабная модернизация дорожной инфраструктуры

Сегодня, 07:25
пресс-службы правительства Сахалинской области
В 2023 году планируется заасфальтировать 86 км главной дороги Сахалина

На территории Сахалинской области активно идёт процесс масштабной модернизации дорожной инфраструктуры. Например, крупный участок автомобильной дороги на трассе между Охой и Ногликами недавно был сдан в эксплуатацию. В торжественном открытии объекта принял участие губернатор Валерий Лимаренко.

Строительство нового асфальтированного 32- километрового участка между Ногликами и селом Арги-Паги велось за счёт федеральных средств. Полностью в асфальт дорогу между Ногликами и Охой закатают в 2024 году, сообщает портал Sakh.online.

Отметим, активному развитию дорожной сети в Сахалинской области позволило приятие решения о передачи автодорога Южно-Сахалинск — Оха протяженностью 833,6 км в федеральную собственность с 2021 года. С такой инициативной выступили губернатор Валерий Лимаренко и островные власти.

— Трасса Южно-Сахалинск — Оха является главной автомобильной артерией острова. Она связывает практически все районы с областным центром и главными морскими портами области — Холмском и Корсаковым. Основной объём грузов с юга на север идет именно по этой дороге. Она важна и для передвижения жителей области, гостей, туристов, связывая наш остров воедино. Два года назад мы добились передачи дороги Южно-Сахалинск — Оха в федеральную собственность, чтобы как можно быстрее завершить ее реконструкцию. Стояла задача — заасфальтировать более 200 километров и сэкономить деньги областного бюджета, которые мы пустили на ремонт асфальтового покрытия в муниципалитетах. Сегодня мы открываем движение по первому участку — люди ждали этого многие годы, — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Передача автодороги из областной в федеральную собственность позволила направить высвободившиеся финансовые средства на муниципальные дороги и улицы. Так, с 2021 года финансирование содержания и текущего ремонта местных дорог и улиц в населённых пунктах увеличено в 5 раз по сравнению с 2020 годом. В следующем году на севере Сахалина планируется заасфальтировать 86 километров дороги

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