Валерий Лимаренко: Продолжается масштабная модернизация дорожной инфраструктуры

— Трасса Южно-Сахалинск — Оха является главной автомобильной артерией острова. Она связывает практически все районы с областным центром и главными морскими портами области — Холмском и Корсаковым. Основной объём грузов с юга на север идет именно по этой дороге. Она важна и для передвижения жителей области, гостей, туристов, связывая наш остров воедино. Два года назад мы добились передачи дороги Южно-Сахалинск — Оха в федеральную собственность, чтобы как можно быстрее завершить ее реконструкцию. Стояла задача — заасфальтировать более 200 километров и сэкономить деньги областного бюджета, которые мы пустили на ремонт асфальтового покрытия в муниципалитетах. Сегодня мы открываем движение по первому участку — люди ждали этого многие годы, — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.