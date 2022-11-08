Водитель насмерть сбил сидящую на дороге под Сысертью женщину

Предварительно известно, что 49-летний мужчина, находясь за рулем иномарки Toyota наехал на женщину-пешехода. Она сидела на дороге.
Женщина скончалась прямо на дороге, не дождавшись медиков. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Известно, что екатеринбуржец, который находился за рулем, имеет стаж вождения 23 года. За все это время его ни разу не штрафовали за нарушение ПДД.
Сам мужчина рассказал, что он ехал из дома со стороны поселка Полеводство на работу. Он пояснил, что на проезжей части было темно. В какой-то момент он увидел блик от бутылки. Поехав ее, он обратил внимание на силуэт, похожий на человека, но было уже поздно.
Далее он вышел из автомобиля и увидел лежащую на дороге женщину. На ней была черная одежда.
Сбитой было 65 лет. Она жила в поселке Верхняя Сысерть.