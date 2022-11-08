Водитель насмерть сбил сидящую на дороге под Сысертью женщину

Сам мужчина рассказал, что он ехал из дома со стороны поселка Полеводство на работу. Он пояснил, что на проезжей части было темно. В какой-то момент он увидел блик от бутылки. Поехав ее, он обратил внимание на силуэт, похожий на человека, но было уже поздно.