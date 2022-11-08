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Водитель насмерть сбил сидящую на дороге под Сысертью женщину

Сегодня, 09:14
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В аварии на трассе «Сысерть – Верхняя Сысерть» погиб пешеход. ЧП случилось 8 ноября примерно в 6.00.

Предварительно известно, что 49-летний мужчина, находясь за рулем иномарки Toyota наехал на женщину-пешехода. Она сидела на дороге.

Женщина скончалась прямо на дороге, не дождавшись медиков. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что екатеринбуржец, который находился за рулем, имеет стаж вождения 23 года. За все это время его ни разу не штрафовали за нарушение ПДД.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сам мужчина рассказал, что он ехал из дома со стороны поселка Полеводство на работу. Он пояснил, что на проезжей части было темно. В какой-то момент он увидел блик от бутылки. Поехав ее, он обратил внимание на силуэт, похожий на человека, но было уже поздно.

Далее он вышел из автомобиля и увидел лежащую на дороге женщину. На ней была черная одежда.

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Сбитой было 65 лет. Она жила в поселке Верхняя Сысерть.

#Происшествия#Новости УрФО#Сысерть#Авария#Труп#Смертельное дтп#Погибшие в дтп#Елена Озерова
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