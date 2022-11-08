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Высокое загрязнение воздуха фиксировали в 3 городах Свердловской области в 2022 году

Сегодня, 16:16
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле зафиксировано 10-кратное превышение нормы сероводорода в воздухе

Федеральная служба госстатистики подвела итоги непрерывного мониторинга экологической обстановки в России. Сразу в 3 городах Свердловской области фиксировали случаи высокого загрязнения воздуха с января по сентябрь 2022 года.

Среди городов с превышением содержания вредных веществ в атмосфере — Каменск-Уральский, Екатеринбург и Нижний Тагил. При этом тагильчане дышали воздухом с сероводородом, норматив которого превышает ПДКм.р. минимум в 10 раз.

В список экологического антирейтинга городов вошли Вихоревка (Иркутская область), Новокузнецк (Кемеровская область), Чита и другие.

Судя по опубликованным данным, количество зарегистрированных случаев обнаружения вредных веществ достигло пика в январе–феврале 2022 года, а после пошло на спад.

Результаты мониторинга окружающей среды по оперативным данным Росгидромета
Фото: Федеральная служба государственной статистики
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#Анна Варнакина#Экология#Нижний Тагил#Свердловская область#Выбросы#Загрязнение атмосферы#Загрязнение#Вредные вещества#Воздух
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