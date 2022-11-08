Высокое загрязнение воздуха фиксировали в 3 городах Свердловской области в 2022 году

Среди городов с превышением содержания вредных веществ в атмосфере — Каменск-Уральский, Екатеринбург и Нижний Тагил. При этом тагильчане дышали воздухом с сероводородом, норматив которого превышает ПДКм.р. минимум в 10 раз.
В список экологического антирейтинга городов вошли Вихоревка (Иркутская область), Новокузнецк (Кемеровская область), Чита и другие.
Судя по опубликованным данным, количество зарегистрированных случаев обнаружения вредных веществ достигло пика в январе–феврале 2022 года, а после пошло на спад.
Напомним, в Нижнем Тагиле выбросы парниковых газов поставили под федеральный контроль. Инновационный проект «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин.