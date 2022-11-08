За посетителями соцзащиты в Нижнем Тагиле будут наблюдать

Согласно условиям договора, все материалы и изделия должны быть новыми, иметь паспорта качества и сертификаты пожарной безопасности. Во время монтажа систем видеонаблюдения управление соцзащиты будет работать в обычном режиме, установка оборудования не должна представлять угрозу для сотрудников и посетителей.