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За посетителями соцзащиты в Нижнем Тагиле будут наблюдать

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI

В Нижем Тагиле установят систему видеонаблюдения в отделениях соцзащиты

В Нижнем Тагиле на монтаж систем внутреннего видеонаблюдения в отделениях соцзащиты на улицах Карла Маркса, 42 и Металлургов, 16 выделено 406 тысяч рублей.

Так, на улице Карла Маркса подрядчик должен установить 12 видеокамер, а на улице Металлургов на двух этажах — 11 камер слежения. В обоих зданиях также появятся видеорегистраторы для фиксации данных. Работы необходимо окончить в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Согласно условиям договора, все материалы и изделия должны быть новыми, иметь паспорта качества и сертификаты пожарной безопасности. Во время монтажа систем видеонаблюдения управление соцзащиты будет работать в обычном режиме, установка оборудования не должна представлять угрозу для сотрудников и посетителей.

Система должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль за местами, где осуществляется прием граждан. Данные с камер будут храниться на видеорегистраторе в пределах десяти суток. При сбоях в электроснабжении предусмотрен переход на резервное питание.

Гарантия на выполненные работы составит 36 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 ноября, контракт будет заключен до 31 декабря 2022 года.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спарк#Соцзащита#Видеокамеры#Закупка#Установка#Наблюдение
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