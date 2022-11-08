За посетителями соцзащиты в Нижнем Тагиле будут наблюдать

Так, на улице Карла Маркса подрядчик должен установить 12 видеокамер, а на улице Металлургов на двух этажах — 11 камер слежения. В обоих зданиях также появятся видеорегистраторы для фиксации данных. Работы необходимо окончить в течение 20 дней с момента заключения контракта.
Согласно условиям договора, все материалы и изделия должны быть новыми, иметь паспорта качества и сертификаты пожарной безопасности. Во время монтажа систем видеонаблюдения управление соцзащиты будет работать в обычном режиме, установка оборудования не должна представлять угрозу для сотрудников и посетителей.
Система должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль за местами, где осуществляется прием граждан. Данные с камер будут храниться на видеорегистраторе в пределах десяти суток. При сбоях в электроснабжении предусмотрен переход на резервное питание.
Гарантия на выполненные работы составит 36 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 ноября, контракт будет заключен до 31 декабря 2022 года.