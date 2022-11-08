TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За сбитую насмерть девочку в Екатеринбурге водитель BMW предложил 300 тысяч рублей

Сегодня, 13:52
Фото: 1MI
Водитель иномарки, который насмерть сбил 11-летнюю школьницу в Екатеринбурге, предложил ее родителям заплатить 300 тысяч рублей за разрешение конфликта.

Расследование уголовного дела по данному факту завершено. Трагедия случилась 25 марта. Ребенок оказался под колесами черной BMW 525 и скоропостижно скончался, напоминает «КП-Екатеринбург».

Обвинение предъявили водителю иномарки - Алексею Белькову. По версии следствия, мужчина разогнался до 120 км/ч. А чтобы не врезаться в другие авто, он решил свернуть на автобусную остановку без ограждений. Там стояла девочка, которая ждала автобуса, чтобы вернуться домой от репетитора по математики.

После трагедии на месте появился забор. А позднее остановку вовсе перенесли в другое место.

Из-за ДТП с восемью машинами жители Екатеринбурга встали в пробку
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепловоз снес автомобиль на ж/д переезде под Верхней ПышмойРебенок пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями в Нижнем Тагиле

В суде виновник признал свою вину. По словам адвоката родителей погибшей, он предложил им выплатить компенсацию – 300 тысяч рублей. Они отказались. Сделали это специально – чтобы суд не посчитал этот факт смягчающим обстоятельством.

Следующее заседание пройдет 16 ноября. Виновнику грозит до пяти лет тюрьмы.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Смертельное дтп#Погибшие в дтп#ДТП с участием детей#Суд#Уголовное дело#Компенсация
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
Сегодня, 11:43
Несуразные сигналы посылают машинисты ВГОКа по ночам в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:04
Непобеждённое упрямство. Светлана Бусарева из Нижнего Тагила побеждает невозможности
Сегодня, 20:01
«Пособие одинокой 1305 рублей!»: Прокуратура проверит права матери-одиночки из Тагила
Вчера, 16:54
В Нижнем Тагиле начался ремонт входной группы в поликлинике № 3
Сегодня, 15:34
Дети из неблагополучных семей взяли оружие в руки перед участником СВО в Тагиле
Вчера, 20:44