За сбитую насмерть девочку в Екатеринбурге водитель BMW предложил 300 тысяч рублей

Расследование уголовного дела по данному факту завершено. Трагедия случилась 25 марта. Ребенок оказался под колесами черной BMW 525 и скоропостижно скончался, напоминает «КП-Екатеринбург».
Обвинение предъявили водителю иномарки - Алексею Белькову. По версии следствия, мужчина разогнался до 120 км/ч. А чтобы не врезаться в другие авто, он решил свернуть на автобусную остановку без ограждений. Там стояла девочка, которая ждала автобуса, чтобы вернуться домой от репетитора по математики.
После трагедии на месте появился забор. А позднее остановку вовсе перенесли в другое место.
В суде виновник признал свою вину. По словам адвоката родителей погибшей, он предложил им выплатить компенсацию – 300 тысяч рублей. Они отказались. Сделали это специально – чтобы суд не посчитал этот факт смягчающим обстоятельством.
Следующее заседание пройдет 16 ноября. Виновнику грозит до пяти лет тюрьмы.