За сбитую насмерть девочку в Екатеринбурге водитель BMW предложил 300 тысяч рублей

Обвинение предъявили водителю иномарки - Алексею Белькову. По версии следствия, мужчина разогнался до 120 км/ч. А чтобы не врезаться в другие авто, он решил свернуть на автобусную остановку без ограждений. Там стояла девочка, которая ждала автобуса, чтобы вернуться домой от репетитора по математики.