За звание столицы «Тотального диктанта — 2023» поборется Нижний Тагил

История конкурса берет начало в Новосибирске — именно там зародилась идея выявлять самых грамотных россиян. Организаторы приняли решение выбирать новую столицу из года в год.
В официальном списке городов-участников: Калининград, Волгоград, Мурманск, Омск, Алма-Ата, Тула, Ижевск, Томск и Нижний Тагил.
Участие свердловского города стало доступно благодаря тому, что «Тотальный диктант» проходил среди тагильчан 10 раз. Во время проведения мероприятия ни разу не выявили нарушений в организации или принципиальной части конкурса.
Новая столица будет выбрана народным голосованием в группе «Тотальный диктант Нижний Тагил» «ВКонтакте». Активность пользователей будет учитываться в процессе принятия решения, сообщает городское управление образования.