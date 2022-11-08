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За звание столицы «Тотального диктанта — 2023» поборется Нижний Тагил

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI

Нижний Тагил поборется за статус столицы «Тотального диктанта — 2023»

Всего в списке участников, которые будут бороться за звание столицы всероссийского конкурса «Тотальный диктант — 2023», 9 городов, среди которых Нижний Тагил.

История конкурса берет начало в Новосибирске — именно там зародилась идея выявлять самых грамотных россиян. Организаторы приняли решение выбирать новую столицу из года в год.

В официальном списке городов-участников: Калининград, Волгоград, Мурманск, Омск, Алма-Ата, Тула, Ижевск, Томск и Нижний Тагил.

Участие свердловского города стало доступно благодаря тому, что «Тотальный диктант» проходил среди тагильчан 10 раз. Во время проведения мероприятия ни разу не выявили нарушений в организации или принципиальной части конкурса.

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Новая столица будет выбрана народным голосованием в группе «Тотальный диктант Нижний Тагил» «ВКонтакте». Активность пользователей будет учитываться в процессе принятия решения, сообщает городское управление образования.

#Анна Варнакина#Город#Нижний Тагил#Тотальный диктант#Конкурс#Диктант
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