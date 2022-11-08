TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Красноуфимска с другом похитили три авто каршеринга

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI
21-летний житель Красноуфимска и его приятель похитили каршеринговые авто. Общая сумма ущерба владельцам составила 2 млн рублей.

Мужчину обвиняют по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Следствие полагает, что в начале зимы прошлого года двое парней похитили три авто: Volkswagen, Hyundai и Chevrolet. Предварительно они брали эти машины в аренду через подставное лицо. Об этом отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

С машин похитители сняли оборудование, отвечающее за GPS-контроль за их местоположением. Затем они транспортировали автомобили в город Троицк. Там они их продали.

Читайте также:
Екатеринбуржец ударил прохожего по голове и угнал его велосипедПодросток на угнанном квадроцикле попал в ДТП и травмировал голову под Нижним ТагиломСвердловчанин угнал манипулятором машину знакомого и продал на авторазбор

Полицейским удалось поймать нарушителей закона и частично возместить убытки пострадавшим. Дело направлено в суд.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Кража#Автомобиль#Авто
Подпишитесь
Несуразные сигналы посылают машинисты ВГОКа по ночам в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:04
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
Сегодня, 11:43
Первый заместитель главы Горноуральского округа Александр Гудач уехал в зону СВО
Вчера, 11:57
«Пособие одинокой 1305 рублей!»: Прокуратура проверит права матери-одиночки из Тагила
Вчера, 16:54
Депутат из Новоуральска мобилизован. У него дома остались жена и ребенок
Сегодня, 12:18
ТОП-3 самых благородных профессии названы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:03