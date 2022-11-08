Житель Красноуфимска с другом похитили три авто каршеринга

Мужчину обвиняют по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Следствие полагает, что в начале зимы прошлого года двое парней похитили три авто: Volkswagen, Hyundai и Chevrolet. Предварительно они брали эти машины в аренду через подставное лицо. Об этом отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
С машин похитители сняли оборудование, отвечающее за GPS-контроль за их местоположением. Затем они транспортировали автомобили в город Троицк. Там они их продали.
Полицейским удалось поймать нарушителей закона и частично возместить убытки пострадавшим. Дело направлено в суд.