Житель Красноуфимска с другом похитили три авто каршеринга

Мужчину обвиняют по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Следствие полагает, что в начале зимы прошлого года двое парней похитили три авто: Volkswagen, Hyundai и Chevrolet. Предварительно они брали эти машины в аренду через подставное лицо. Об этом отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.