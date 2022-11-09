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24-летнего военного похоронили под Ревдой. Мужчина скончался на спецоперации

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI

Под Ревдой простились с погибшим на Украине военным

Прощание с 24-летним Владимиром Ждановым состоялось в селе Кунгурка под Ревдой 8 ноября. Мужчина выполнял боевые задачи на Украине.
Владимир Жданов
Фото: Татьяна Клепикова "ВКонтакте"

Некролог военному опубликовала глава городского округа Ревда Татьяна Клепикова. Она рассказала, что молодой человек жил в Крылатовском посёлке, а после стал участником СВО и погиб. Как именно скончался свердловчанин, не сообщается.

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Ранее в Свердловской области муниципальные члены правительства объявили траур. На протяжении трех суток свердловчане выражают печаль в связи с гибелью военных на территории спецоперации ВС РФ. Североуральский ГО объявил даты с 9 по 11 ноября днями памяти и скорби. В эти же дни будут хоронить военных, которые поехали на СВО и погибли в сражениях.

#Операция на Украине#Происшествия#Ревда#Военные#Спецоперация#Смерть#Анна Варнакина
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