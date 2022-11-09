24-летнего военного похоронили под Ревдой. Мужчина скончался на спецоперации

Ранее в Свердловской области муниципальные члены правительства объявили траур. На протяжении трех суток свердловчане выражают печаль в связи с гибелью военных на территории спецоперации ВС РФ. Североуральский ГО объявил даты с 9 по 11 ноября днями памяти и скорби. В эти же дни будут хоронить военных, которые поехали на СВО и погибли в сражениях.