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Безнал планируется ввести в маршрутках Нижнего Тагила в 2023 году

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в автобусах планируется ввести безналичную оплату в 2023 году

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле безналичный расчет действует в общественном транспорте только в трамваях. В следующем году планируется ввести такую же систему оплаты в автобусах и маршрутках.

Тагильчане давно обращаются с просьбами в администрацию о введении безналичного расчета в городских автобусах. По словам мэра Владислава Пинаева, который отвечал на вопросы жителей города в прямом эфире, такая система оплаты должна быть введена в 2023 году.

Со следующего года мы будем требовать с компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки, именно наличие безналичного расчета, — пояснил глава города.

Напомним, в трамваях Нижнего Тагила была введена система одного билета. Теперь пассажиры могут делать бесплатно одну пересадку. Кроме того, до конца года можно оплатить проезд со скидкой в 10 рублей. Обе льготы предоставляются при безналичном расчете.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Автобус#Перевозчик#Безнал#Маршрутка
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