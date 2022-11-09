Безнал планируется ввести в маршрутках Нижнего Тагила в 2023 году

Тагильчане давно обращаются с просьбами в администрацию о введении безналичного расчета в городских автобусах. По словам мэра Владислава Пинаева, который отвечал на вопросы жителей города в прямом эфире, такая система оплаты должна быть введена в 2023 году.
Со следующего года мы будем требовать с компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки, именно наличие безналичного расчета, — пояснил глава города.
Напомним, в трамваях Нижнего Тагила была введена система одного билета. Теперь пассажиры могут делать бесплатно одну пересадку. Кроме того, до конца года можно оплатить проезд со скидкой в 10 рублей. Обе льготы предоставляются при безналичном расчете.