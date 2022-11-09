По ходу мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, происходили изменения категорий, менялись списки граждан, кто не подлежит призыву, сообщил первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».
По его словам, списки уже готовы и отправлены в областной штаб. Только он имеет право осуществлять отмену. Часть мобилизованных, утверждает Горячкин, будут возвращены домой в ближайшее время.
Областная комиссия уже рассмотрела обращение и приняла 3 ноября решение. По словам Горячкина, список был отправлен больше, но комиссия признала на возврат меньше. В ближайшее время тем, кого комиссия постановила вернуть, будут направлены документы.
Также Вячеслав Горячкин уточнил, что частичная мобилизация в Нижнем Тагиле была завершена 26 октября.