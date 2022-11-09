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Часть мобилизованных жителей Нижнего Тагила вернутся домой

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI
Часть жителей Нижнего Тагила, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, в ближайшее время вернутся домой. Такое решение было принято областной мобилизационной комиссией.

По ходу мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, происходили изменения категорий, менялись списки граждан, кто не подлежит призыву, сообщил первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».

По его словам, списки уже готовы и отправлены в областной штаб. Только он имеет право осуществлять отмену. Часть мобилизованных, утверждает Горячкин, будут возвращены домой в ближайшее время.

Областная комиссия уже рассмотрела обращение и приняла 3 ноября решение. По словам Горячкина, список был отправлен больше, но комиссия признала на возврат меньше. В ближайшее время тем, кого комиссия постановила вернуть, будут направлены документы.

Также Вячеслав Горячкин уточнил, что частичная мобилизация в Нижнем Тагиле была завершена 26 октября.

#Ирина Кирилова#Общество#Частичная мобилизация в России#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Вячеслав Горячкин#Мобилизованные#Возврат#Украина
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