Депутат Госдумы жестко ответил Соловьеву на слова об «обосравшихся» военных

Он назвал их «обосравшимися», а родственников, которые сообщают в СМИ информацию, обвинил в украинской пропаганде.
Ты будешь рассказывать: и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? — возмутился Соловьев.
Он также задал вопросы о том, что люди должны государству и своей родине. Такие вопросы, по его мнению, даже не встают. Соловьев заявил, что призванных мужчин не надо жалеть, потому что они уже служили ранее, а «мы воюем с НАТО в тяжелой ситуации».
Сегодня кто-то из мобилизованных растерялся, кто-то запаниковал. Да, жалуются, да, ищут поддержки. Бывает. Но вместе с тем парни терпят, выполняют свой долг, тренируются. Они красавчики, справятся, возмужают! — заявил Максим Иванов.
Он также отметил, что согласен с тем, что дезертиров и предателей нужно наказывать.
Имеем ли мы, Владимир Рудольфович, моральное право обвинять еще вчерашних мальчишек в том, что они не готовы к условиям реальных военных действий? Разумеется, нет. Такого права у нас нет. Потому что мы готовились жить в мире, — ответил Максим Иванов Владимиру Соловьеву.
Он добавил, что долг родине можно отдать не только на полигоне. Среди призванных есть заботливые отцы, специалисты разных областей. Они также приносят пользу своей родине.