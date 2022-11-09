Депутат Госдумы жестко ответил Соловьеву на слова об «обосравшихся» военных

Он также отметил, что согласен с тем, что дезертиров и предателей нужно наказывать.

Имеем ли мы, Владимир Рудольфович, моральное право обвинять еще вчерашних мальчишек в том, что они не готовы к условиям реальных военных действий? Разумеется, нет. Такого права у нас нет. Потому что мы готовились жить в мире, — ответил Максим Иванов Владимиру Соловьеву.

Он добавил, что долг родине можно отдать не только на полигоне. Среди призванных есть заботливые отцы, специалисты разных областей. Они также приносят пользу своей родине.