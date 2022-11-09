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Депутат Госдумы жестко ответил Соловьеву на слова об «обосравшихся» военных

Сегодня, 10:56
Фото: скриншот передачи "Соловьев LIVE"

Свердловский депутат Госдумы раскритиковал Соловьева из-за слов о мобилизованных

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ответил телеведущему Владимиру Соловьеву на его слова о мобилизованных. В последнем выпуске программы «Полный контакт» шоумен раскритиковал всех, кто жалуется на службу.

Он назвал их «обосравшимися», а родственников, которые сообщают в СМИ информацию, обвинил в украинской пропаганде.

Ты будешь рассказывать: и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны?  — возмутился Соловьев.

Он также задал вопросы о том, что люди должны государству и своей родине. Такие вопросы, по его мнению, даже не встают. Соловьев заявил, что призванных мужчин не надо жалеть, потому что они уже служили ранее, а «мы воюем с НАТО в тяжелой ситуации».

 
Максим Иванов заступился за мобилизованных. Он заявил, что ему известно о военной службе, так как он сам ее проходил. По его мнению, то, что люди жалуются и ищут поддержки, такое бывает. 
Сегодня кто-то из мобилизованных растерялся, кто-то запаниковал. Да, жалуются, да, ищут поддержки. Бывает. Но вместе с тем парни терпят, выполняют свой долг, тренируются. Они красавчики, справятся, возмужают! — заявил Максим Иванов.

Он также отметил, что согласен с тем, что дезертиров и предателей нужно наказывать. 

Имеем ли мы, Владимир Рудольфович, моральное право обвинять еще вчерашних мальчишек в том, что они не готовы к условиям реальных военных действий? Разумеется, нет. Такого права у нас нет. Потому что мы готовились жить в мире, — ответил Максим Иванов Владимиру Соловьеву. 

Он добавил, что долг родине можно отдать не только на полигоне. Среди призванных есть заботливые отцы, специалисты разных областей. Они также приносят пользу своей родине. 

Поэтому он предложил Соловьеву согласиться с тем, что мобилизованные не являются «пушечным мясом». Они простые молодые люди, мужья, сыновья и братья. 

 

#Ирина Кирилова#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Максим Иванов#Владимир Соловьев#Мобилизованные#Конфликт#Скандал
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