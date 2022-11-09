Депутаты Госдумы не приняли поправки в закон "О рекламе"

Идея предлагаемых поправок заключалась в создании «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений», которому предоставлялись бы преференции по отношению к действующим субъектам рекламной отрасли. Так, «единый оператор» наделялся полномочиями разрабатывать программное обеспечение, которое обязательно должны были бы использовать все рекламные агентства, специализирующиеся на размещении наружной рекламы. Для нового оператора также предусматривалось право заключать соглашения на установку рекламных конструкций на государственных и муниципальных участках и транспорте. Согласно законопроекту, «единый оператор» получал рекламные объекты на период более тридцати лет. При этом торги и получение разрешений от разных инстанций для него не были обязательны. Не должен он был соблюдать и требования отраслевых техстандартов, в том числе связанных с соблюдением правил дорожной безопасности. Не распространялись на него и законы об охране культурного наследия.