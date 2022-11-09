Депутаты Госдумы не приняли поправки в закон "О рекламе"

Чуть позже последовала негативная реакция от органов власти регионов и муниципалитетов, а также от большей части заинтересованных ведомств и министерств.
Проект появился в электронной системе Госдумы 8 июля, в конце весенней сессии. Его приняли в первом чтении, которое состоялось 15 июля. Этапа предварительного обсуждения не было. Отсутствовала и оценка регулирующего воздействия, что является нарушением процедуры рассмотрения документа, передает издание bel.ru.
Идея предлагаемых поправок заключалась в создании «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений», которому предоставлялись бы преференции по отношению к действующим субъектам рекламной отрасли. Так, «единый оператор» наделялся полномочиями разрабатывать программное обеспечение, которое обязательно должны были бы использовать все рекламные агентства, специализирующиеся на размещении наружной рекламы. Для нового оператора также предусматривалось право заключать соглашения на установку рекламных конструкций на государственных и муниципальных участках и транспорте. Согласно законопроекту, «единый оператор» получал рекламные объекты на период более тридцати лет. При этом торги и получение разрешений от разных инстанций для него не были обязательны. Не должен он был соблюдать и требования отраслевых техстандартов, в том числе связанных с соблюдением правил дорожной безопасности. Не распространялись на него и законы об охране культурного наследия.
Авторы законопроекта привели только одно обоснование создания «единого оператора» - обеспечение нацбезопасности. Последствия же таких изменений являются достаточно серьезными, главное из которых – искусственная монополизация рекламной отрасли с поглощением остальных ее участников. В случае принятия поправок монополист в течение нескольких месяцев «выдавил» бы их с рынка, поскольку конкурентные условия были бы неравными.
Лоббистам законопроекта не удалось продвинуть инициативу. Резко негативный отклик в отношении предлагаемых поправок дали РССП, “Опора”, объединение «Деловая Россия» и Союз операторов наружной рекламы, который был создан для предотвращения принятия документа.
Экономисты из Московского государственного университета и Президентской академии РАНХиГС провели оценку регулирующего воздействия. Доклад «Минченко консалтинг» стал резонансным. В нем описаны перипетии борьбы лоббистов вокруг предлагаемых изменений. Также в докладе содержатся предупреждения о негативных последствиях реализации инициативы. Эксперты обратили внимание на такой аспект, как воздействие на инвестиции.
Против искусственной монополизации рекламной отрасли выступили лидеры фракций, представляющих оппозицию. Среди них – Сергей Миронов, Алексей Нечаев, Леонид Слуцкий и Геннадий Зюганов. Их позицию поддержал зампредседателя нижней палаты парламента Владислав Даванков, главы и заместители председателей партийных комитетов – Станислав Наумов, Денис Парфенов, Мария Дробот, Михаил Романов, Валерий Гартунг, Сергей Боярский, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и другие.
Более 60 субъектов РФ направили негативные отзывы о законопроекте. В том числе – власти Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. От их имени выступил руководитель профильного комитета СФ РФ Андрей Кутепов. В конце концов, законопроект рекомендовали к отклонению. Инициатором такого решения стал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Напомним, что в начале лета спикер нижней палаты парламента дал обещание учесть интересы всех сторон и сделать все возможное для сохранения российского бизнеса.
Отметим, что партия «Единая Россия» выстроила конструктивный диалог с другими фракциями, указав на субъективность парламента и выразив готовность прислушиваться к разумным доводам оппозиционеров и участников рынка. Об этом заявил Евгений Минченко, возглавляющий компанию «Минченко консалтинг».