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Девушке с черепашками из Кольцово грозит штраф в размере 500 тысяч рублей

Сегодня, 10:53
Штраф в размере полмиллиона рублей грозит девушке, которую задержали в аэропорте Кольцово в Екатеринбурге с золотыми черепашками под одеждой.

Всего в арсенале девушке имелось 10 черепашек. Таможенники узнали, что они состоят из золота 585 пробы. Также в изделиях имеются вставки с различными драгоценными камнями, пишет «КП-Екатеринбург».

Стоимость такой коллекции черепашек, по оценкам экспертов, составляет 171 тысячу рублей. Дело завели по ч.2 ст. 16.1 - сокрытие товаров от таможенного контроля. Теперь ей назначат штраф, а черепашек конфискуют.

В последний раз в Кольцове фиксировали случай сокрытия товаров от таможенников лишь пять лет назад.

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Ранее девушка, вернувшись из Стамбула, прошла в зеленый коридор и уверяла работников Кольцово, что у нее нет с собой ничего ценного, что нужно было бы декларировать. При прохождении рамок у девушки обнаружили драгоценные изделия под одеждой.

#Происшествия#Новости УрФО#Кольцово#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Черепашки#Таможня#Елена Озерова
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