Девушке с черепашками из Кольцово грозит штраф в размере 500 тысяч рублей

Ранее девушка, вернувшись из Стамбула, прошла в зеленый коридор и уверяла работников Кольцово, что у нее нет с собой ничего ценного, что нужно было бы декларировать. При прохождении рамок у девушки обнаружили драгоценные изделия под одеждой.