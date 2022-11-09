Девушке с черепашками из Кольцово грозит штраф в размере 500 тысяч рублей

Всего в арсенале девушке имелось 10 черепашек. Таможенники узнали, что они состоят из золота 585 пробы. Также в изделиях имеются вставки с различными драгоценными камнями, пишет «КП-Екатеринбург».
Стоимость такой коллекции черепашек, по оценкам экспертов, составляет 171 тысячу рублей. Дело завели по ч.2 ст. 16.1 - сокрытие товаров от таможенного контроля. Теперь ей назначат штраф, а черепашек конфискуют.
В последний раз в Кольцове фиксировали случай сокрытия товаров от таможенников лишь пять лет назад.
Ранее девушка, вернувшись из Стамбула, прошла в зеленый коридор и уверяла работников Кольцово, что у нее нет с собой ничего ценного, что нужно было бы декларировать. При прохождении рамок у девушки обнаружили драгоценные изделия под одеждой.