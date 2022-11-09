Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее

За время своего существования технология работы спутникового телевидения не менялась: оператор посылает сигнал на спутник, он обрабатывает его и посылает на Землю, в антенну тарелкообразной формы. Приёмник декодирует полученную информацию, преобразует ее в картинку и звук. При этом само оборудование, стоящее в домах и принимающее сигнал, неоднократно меняло внешний вид: поначалу оно напоминало DVD-плееры. Теперь же они стали выглядеть лаконичнее, современнее, из-за чего ненавязчиво смотрятся в интерьере. Количество кнопок на пульте сократилось, и появилась возможность управлять не только приёмником, но и самим телевизором.