Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее

Много лет спутниковое телевидение — надежный способ получить доступ к каналам в самых удаленных от больших городов местах, где нет возможности провести стабильный интернет или кабельное ТВ. Но если раньше оно представляло из себя ограниченный набор дорогостоящих услуг, которые были полезны только вдали от цивилизации, то сегодня спутник — универсальный вариант для города, дачи и частного дома, который впишется в семейный бюджет.
Оборудование стало компактнее, а его эксплуатация — проще
За время своего существования технология работы спутникового телевидения не менялась: оператор посылает сигнал на спутник, он обрабатывает его и посылает на Землю, в антенну тарелкообразной формы. Приёмник декодирует полученную информацию, преобразует ее в картинку и звук. При этом само оборудование, стоящее в домах и принимающее сигнал, неоднократно меняло внешний вид: поначалу оно напоминало DVD-плееры. Теперь же они стали выглядеть лаконичнее, современнее, из-за чего ненавязчиво смотрятся в интерьере. Количество кнопок на пульте сократилось, и появилась возможность управлять не только приёмником, но и самим телевизором.
Из HD в 4К
До 2013 года пределом мечтаний для телезрителей России был просмотр телеканалов через спутник в разрешении Full HD, а часть каналов и вовсе вещала только в SD. Революция на рынке платного телевидения произошла в 2013 году, когда Триколор первым в России запустил вещание в формате Ultra HD. Всё началось с одного-единственного 4К-канала, а сегодня их число в Триколоре достигает восьми, что дало возможность в домашних условиях смотреть фильмы, сериалы, познавательные и развлекательные телепрограммы в сверхвысоком качестве, с хорошими звуком и детализацией в рамках стандартных подписок*.
Появились «умный» просмотр и доступ к онлайн-кинотеатрам
Изначально спутниковое телевидение существовало обособленно — через приёмник можно было смотреть ограниченное число каналов без дополнительных функций и сервисов. Сам процесс просмотра был примитивным — можно было лишь переключать каналы и менять громкость звука.
Набор контента и функционал спутникового ТВ сегодня отличаются разнообразием: синематека, мультирум, радио и другие сервисы, а также подписки на дополнительные пакеты «Детский», «Взрослый», футболы. Влияние оказало и развитие онлайн-смотрения: на спутник «поднимают» телеканалы с контентом популярных видеосервисов, а само спутниковое телевидение становится частью комплексных подписок. Такой, например, является «Единый Ultra» Триколора, куда входит свыше 200 каналов на спутнике, а также более 30 тысяч фильмов и сериалов (единиц контента), в том числе контент PREMIER и AMEDIATEKA в онлайн-кинотеатре. Помимо этих услуг клиентам доступно бесплатное сервисное обслуживание с технической поддержкой 24 часа в сутки ежедневно**.
Теперь приёмники можно обменять и экологично утилизировать
На заре спутникового телевидения люди уделяли мало внимания «жизни» оборудования после эксплуатации. Устаревший или неисправный приёмник просто выбрасывался, заменялся на новый. Бесшовного перехода при этом не получалось — приходилось заново настраивать приставку под себя, переплачивать за переоформление тарифов. Триколор вот уже много лет предлагает своим клиентам программы Trade in — возможность обмена приставок на новые. С 2015 года приёмники, сданные клиентами, отправляются на экологичную утилизацию.
Сейчас у оператора действует предложение, с которым вы можете заменить спутниковое оборудование (или установить впервые!), заплатив в первый месяц 1 рубль***. Полный комплект Триколора привезут, установят и настроят в удобное время. Кроме этого участники акции получат доступ к услуге «Единый Ultra». Подробности — по ссылке.
* Количество каналов, доступных в Ultra HD формате, зависит от приёмного оборудования, места приёма сигнала и выбранной подписки.
** Бесплатное сервисное обслуживание с технической поддержкой 24/7 (т.е. с возможностью оформить заявку на сервисное обслуживание через круглосуточную Службу поддержки клиентов) предоставляется в рамках сервиса «Беспрерывное телесмотрение» Программы лояльности «Триколор Бонус» и доступно для клиентов с подпиской один раз в течение периода действия годовой подписки в пределах зоны обслуживания. Бесплатное — без дополнительной оплаты клиентом (включено в подписку). Услуги, не входящие в стандартный перечень, могут оказываться за отдельную плату. Подробности о сервисном обслуживании — по тел. 8 (800-50) 0-01-23.
*** Акция «Триколор за рубль. Trade in» действует с 20.09.2022 по 31.12.2022, предполагает обмен оборудования, участвующего в акции, доставку и установку оборудования. Общая стоимость акционного предложения составляет 13 966 руб. (1 рубль + 35 мес. Х 399 руб/мес (ежемесячный платеж начиная со 2-го месяца по 36 месяц с момента активации тарифа в рамках акции)). Акция «Триколор. Всё включено» действует с 18.03.2022 по 31.12.2022. Общая стоимость акционного предложения составляет 15 716 руб. (1 рубль + 35 мес. Х 449 руб/мес (ежемесячный платеж начиная со 2-го месяца по 36 месяц с момента активации тарифа в рамках акции)). В рамках акции предоставляется доставка и установка оборудования без дополнительной оплаты в пределах ограничений акции. Продажи оборудования и оказание услуг осуществляются авторизованными исполнителями. Правила акций, подробности и условия участия – по ссылке.
Ultra (англ.) — Ультра. Ultra HD, 4К (англ.) — сверхвысокая чёткость. HD, Full HD (англ.) — высокая чёткость. SD (англ.) — Стандартная чёткость. Trade in (англ.) — Трэйд ин, обменная сделка.
Подробности об услугах и сервисах Триколора на tricolor.tv (12+). Возрастная категория указанного контента: 18+.
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