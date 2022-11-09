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Электрослесарь упал с двухметровой высоты на предприятии в Реже

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI
В Реже работник получил травму на предприятии во время ремонтных работ. Он оступился и упал с высоты двух метров.

По данному факту Режевская городская прокуратура проводит проверку. Известно, что мужчине 38 лет. Выполняя ремонтные работы в щебеночном цехе на одном из промышленных предприятиях, он оступился и упал с высоты. Это произошло 8 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Пострадавшего отвезли в больницу на «скорой». У него диагностировали многочисленные травмы головы и туловища.

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Во время проверки сотрудники прокуратуры хотят выяснить, обеспечил ли работодатель должные условия для безопасной рабочей деятельности.

#Происшествия#Новости УрФО#Травма#Работник#Производственная травма#Елена Озерова
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