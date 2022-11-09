Электрослесарь упал с двухметровой высоты на предприятии в Реже

По данному факту Режевская городская прокуратура проводит проверку. Известно, что мужчине 38 лет. Выполняя ремонтные работы в щебеночном цехе на одном из промышленных предприятиях, он оступился и упал с высоты. Это произошло 8 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.