Футболисты-тагильчане участвуют в финале Всероссийских соревнований «Стальная воля»

Нижний Тагил в соревнованиях представляла команда во главе с капитаном Александром Коченковым. Для двухчасовой тренировки тагильской команды мэрия выделила зал в ФОКе «Президентский». Об этом сообщает ТК «Телекон».
По словам одного из членов команды Александра Козицына, идею о поездке на соревнования высказал глава инклюзивного центра «Шаг вперед» Александр Коченков. После того, как мужчина высказал это предложение, игрок с удовольствием согласился, решив попробовать свои силы.
Команда из Нижнего Тагила обновлена – из четверых двое новички. Соревноваться футболисты будут на специальных спортивных колясках.
Питание и проживание тагильчанам оплатит организатор турнира – Российский футбольный союз.
Отмечается, что капитан команды Александр Коченков в августе выступал на Первых Всероссийских соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья под названием «Стальная воля».
Турнир состоялся в Нижнем Тагиле. Тагильчане тогда заняли 2 место, уступив золото команде из Санкт-Петербурга.