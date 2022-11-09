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Футболисты-тагильчане участвуют в финале Всероссийских соревнований «Стальная воля»

Сегодня, 13:08
Фото: СО АНО «Шаг вперед»
Тагильские маломобильные спортсмены отправились в Сочи для участия во Всероссийских соревнованиях для людей с ОВЗ.

Нижний Тагил в соревнованиях представляла команда во главе с капитаном Александром Коченковым. Для двухчасовой тренировки тагильской команды мэрия выделила зал в ФОКе «Президентский». Об этом сообщает ТК «Телекон».

По словам одного из членов команды Александра Козицына, идею о поездке на соревнования высказал глава инклюзивного центра «Шаг вперед» Александр Коченков. После того, как мужчина высказал это предложение, игрок с удовольствием согласился, решив попробовать свои силы. 

Команда из Нижнего Тагила обновлена – из четверых двое новички. Соревноваться футболисты будут на специальных спортивных колясках.

Питание и проживание тагильчанам оплатит организатор турнира – Российский футбольный союз.

Маломобильные футболисты из Тагила заняли 2 место на соревнованиях «Стальная воля»
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Отмечается, что капитан команды Александр Коченков в августе выступал на Первых Всероссийских соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья под названием «Стальная воля».

Турнир состоялся в Нижнем Тагиле. Тагильчане тогда заняли 2 место, уступив золото команде из Санкт-Петербурга.

#Елена Озерова#Нижний Тагил#Соревнования#Спорт#Футбол#Сочи#Турнир
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