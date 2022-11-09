Кавалеры на колясках и дамы с особенностями: в Нижнем Тагиле прошел инклюзивный бал

Фундамент мероприятия был заложен ещё 4 месяца назад, когда в Нижний Тагил приехали представители Самарского Инклюзивного ресурсного центра. Организаторам, волонтёрам и участникам танцев для людей с ОВЗ был проведен двухдневный интенсив (8-9 июля).
Репетиции будут проводиться в течение всего ноября. Вводный урок для жителей Нижнего Тагила начался с обучения приветственному па для кавалеров и реверансу для дам.
Далее опытные танцоры повторили, а новички изучили 3 танца: полонез, польку и вальс. Выступления повторяли по 2-3 раза, сообщает «Инклюзивное общество: Новая реальность».