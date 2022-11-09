TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кавалеры на колясках и дамы с особенностями: в Нижнем Тагиле прошел инклюзивный бал

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле открылся инклюзивный бальный сезон

Первая репетиция инклюзивного бала «Демидовский вальс» прошла 5 ноября. Танцоры и волонтёры открыли бальный сезон в Нижнем Тагиле.

Фундамент мероприятия был заложен ещё 4 месяца назад, когда в Нижний Тагил приехали представители Самарского Инклюзивного ресурсного центра. Организаторам, волонтёрам и участникам танцев для людей с ОВЗ был проведен двухдневный интенсив (8-9 июля).

Фото: Инклюзивное общество: Новая реальность
Непобеждённое упрямство. Светлана Бусарева из Нижнего Тагила побеждает невозможности
Узнать подробнее

Репетиции будут проводиться в течение всего ноября. Вводный урок для жителей Нижнего Тагила начался с обучения приветственному па для кавалеров и реверансу для дам.

Фото: Инклюзивное общество: Новая реальность
Читайте также:
Тагильчане могут получить сертификаты на реабилитацию детей-инвалидовВ Нижнем Тагиле за год выросло число детей-инвалидовТагильчане привезли награды с зимних спортивных игр среди инвалидов в Невьянске

Далее опытные танцоры повторили, а новички изучили 3 танца: полонез, польку и вальс. Выступления повторяли по 2-3 раза, сообщает «Инклюзивное общество: Новая реальность».

#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Инвалиды#Танцы#Репетиция#Анна Варнакина
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
Вчера, 11:43
Несуразные сигналы посылают машинисты ВГОКа по ночам в Нижнем Тагиле
7 ноября, 22:04
Непобеждённое упрямство. Светлана Бусарева из Нижнего Тагила побеждает невозможности
Вчера, 20:01
«Пособие одинокой 1305 рублей!»: Прокуратура проверит права матери-одиночки из Тагила
7 ноября, 16:54
Дети из неблагополучных семей взяли оружие в руки перед участником СВО в Тагиле
7 ноября, 20:44
Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее
Сегодня, 11:22