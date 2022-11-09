Кавалеры на колясках и дамы с особенностями: в Нижнем Тагиле прошел инклюзивный бал

Фундамент мероприятия был заложен ещё 4 месяца назад, когда в Нижний Тагил приехали представители Самарского Инклюзивного ресурсного центра. Организаторам, волонтёрам и участникам танцев для людей с ОВЗ был проведен двухдневный интенсив (8-9 июля).