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Кондуктора из Екатеринбурга обвинили в избиении ребенка за плач

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
В Екатеринбурге кондуктора одного из автобусов обвинили в том, что она ударила о дверь 10-летнего мальчика.

Очевидцы сообщают, что ребенок плакал, потому что не хотел ехать в транспорте один. Об этом сообщает портал Justmedia со ссылкой на очевидцев событий.

Также свидетели пояснили, что кондуктор еще и оскорбил ребенка. Якобы женщина сказала фразу «Давай громче, громче, меня это возбуждает». После этих слов, как сообщают очевидцы, она ударила ребенка о дверь.

ЧП случилось рядом с Екатеринбургским цирком. Очевидцы утверждают, что после ударения ребенка о дверь, женщина стала произносить бранные слова и оскорблять пассажиров, вступившихся за ребенка. На их просьбы замолчать она не реагировала.

Свидетели добавили, что ЧП не сняли на видео, так как такого поворота событий они не ожидали.

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В полиции проводят проверку. Родителей пострадавшего мальчика просят позвонить по телефону: 356-42-05.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кондуктор#Ребенок#Избиение#Свидетели
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