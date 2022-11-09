Кондуктора из Екатеринбурга обвинили в избиении ребенка за плач

Очевидцы сообщают, что ребенок плакал, потому что не хотел ехать в транспорте один. Об этом сообщает портал Justmedia со ссылкой на очевидцев событий.
Также свидетели пояснили, что кондуктор еще и оскорбил ребенка. Якобы женщина сказала фразу «Давай громче, громче, меня это возбуждает». После этих слов, как сообщают очевидцы, она ударила ребенка о дверь.
ЧП случилось рядом с Екатеринбургским цирком. Очевидцы утверждают, что после ударения ребенка о дверь, женщина стала произносить бранные слова и оскорблять пассажиров, вступившихся за ребенка. На их просьбы замолчать она не реагировала.
Свидетели добавили, что ЧП не сняли на видео, так как такого поворота событий они не ожидали.
В полиции проводят проверку. Родителей пострадавшего мальчика просят позвонить по телефону: 356-42-05.