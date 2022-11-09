Кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и какие нововведения их ждут

Объем аптечного рынка в России, включая тагильские фармацевтические точки, составляет около полутора триллионов рублей. И, несмотря на новую экономическую реальность, продолжает расти. По прогнозам специалистов, к январю следующего года он приблизится к двум триллионам рублей.
Всего в стране около 72 тысячи аптек, однако порядка половины оборота приходится на 10 крупнейших федеральных сетей. В их числе «Апрель», «Планета здоровья» и «36,6». Еще около трети рынка — остальные сети, 18% — независимые аптеки.
Аптечный рынок в Нижнем Тагиле также делят крупные фармацевтические ретейлеры. Главный лекарственный лидер — сеть «Фармленд», у которой более 40 точек в разных районах города. На втором месте находится компания «Живика», на третьем — «Аптека 03». Однако число их подразделений практически в два раза меньше пунктов «Фармленда». У остальных сетевых фирм — «Планета здоровья», «Фарм-Гарант», «Аптека66плюс» — около пяти торговых точек на весь город.
Представители аптек Нижнего Тагила рассказывают, что спрос на лекарства в первую очередь зависит от цены. Затем только от местоположения и узнаваемости бренда. Прибыль аптечного рынка остается после вычета затрат каждой торговой точки на зарплату провизора, охрану, оплату коммунальных услуг, закупку хозтоваров. При этом на ряд товаров установлены ограничения по наценке. Например, на обезболивающее она не может превышать 20%.
Если взять один день, то выручка может быть 160 тысяч. Это будет 300-320 чеков, грубо говоря, и продаж наименований порядка 700 различных препаратов. Но прибыль всего четыре процента, — поделилась заведующая аптекой «№ 274 Северное Измайлово» в Москве Татьяна Цуканова.
Несмотря на все усилия, оборот розничных аптек уменьшается каждый год, отметила руководитель. В погоне за дешевизной покупатели переходят в онлайн, выкупая препараты в торговых точках. Для фармацевтов это дополнительный риск — не испортится ли товар по пути к покупателю. По словам провизоров, все лекарственные средства имеют жесткие требования к условиям и срокам хранения. Так, есть термолабильные препараты, которые нельзя держать без холодильного оборудования больше нескольких часов, рассказала Татьяна Цуканова.
Аптеки Нижнего Тагила с данным затруднением не сталкиваются — спрос остается стабильным круглогодично, рассказала редакции TagilCity.ru заведующая «Центральной аптекой» Наталья Павздерина. Лидеры продаж сменяются в зависимости от сезонных заболеваний. Летом жители города скупают препараты от аллергии, в период простуд — противовирусные. А после объявления частичной мобилизации в городских аптеках опустели полки с медикаментами для оказания экстренной помощи.
Сейчас противовирусные, летом от аллергии. Все зависит от сезона. Если какая-то вспышка, то люди покупают соответствующие препараты, — объяснили в беседе с редакцией TagilCity.ru представители Аптеки на Ленина, 21А в Нижнем Тагиле.
Еще одну причину роста спроса на определенные виды товаров называют в одной из аптек сети «Живика». По словам провизора, на первом месте по продажам остаются препараты от повышенного давления, так как постоянные покупатели торговой точки — пожилые люди.
Аптеки в России, в том числе в Нижнем Тагиле, низкомаржинальны. Их рентабельность не более одного процента, отметил президент Торгово-промышленной палаты страны Сергей Катырин. По этой причине правительство планирует разработать несколько мер поддержки. Власти считают, что необходимо смягчить требования к аптекам и позволить им расширить ассортимент для возможности получения дополнительной прибыли. Сейчас, например, провизоры не имеют право продавать соки или столовую воду — только минеральную.
Сейчас в Госдуме есть законопроект, который мы поддерживали. Он предполагает расширение ассортимента [товаров в аптеках]. Дать возможность торговать безалкогольными напитками, ортопедической обувью, оборудованием для занятий физкультурой, спортом, — сказал президент ТПП Сергей Катырин.
Еще одно нововведение пока что находится на стадии эксперимента. Для удобства маломобильных и одиноких россиян правительство решило разрешить аптекам продавать рецептурные препараты дистанционно. Однако у игроков рынка и властей много опасений. В Интернете сложнее проверить подлинность лекарства, а также условия его хранения и доставки. Потребность возникла после успешной реализации онлайн-продаж безрецептурных препаратов.
С 2020-го года начали продавать безрецептурные лекарства дистанционно. Естественно, начали говорить о том, что нужно и рецептурные лекарства продавать тоже дистанционно. Насколько это безопасно. Самое главное, чтобы не было нарушений и мы не подвергли здоровье граждан никаким опасностям, - отметил президент Торгово-промышленной палаты России.
С весны следующего года лишь три региона России будут реализовывать рецептурные препараты онлайн. Соответствующий закон приняли в октябре этого года. Эксперимент продлится три года и покажет, готова ли аптечная отрасль к цифровизации. Если он окажется успешным, практику распространят на остальные регионы страны.