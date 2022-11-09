Кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и какие нововведения их ждут

Несмотря на все усилия, оборот розничных аптек уменьшается каждый год, отметила руководитель. В погоне за дешевизной покупатели переходят в онлайн, выкупая препараты в торговых точках. Для фармацевтов это дополнительный риск — не испортится ли товар по пути к покупателю. По словам провизоров, все лекарственные средства имеют жесткие требования к условиям и срокам хранения. Так, есть термолабильные препараты, которые нельзя держать без холодильного оборудования больше нескольких часов, рассказала Татьяна Цуканова.