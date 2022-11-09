Маршрутка с пассажирами и тяжеловоз столкнулись в Екатеринбурге. Пострадали пятеро

Пять пассажиров Ford Transit, в числе которых 47-летняя женщина, 44-летний мужчина и девушка 21 года, пострадали в аварии. Двух человек доставили в медицинские учреждения, сообщает ГИБДД по Свердловской области. В основном люди получили вывихи, переломы, ушибы и иные травмы.