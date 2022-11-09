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Маршрутка с пассажирами и тяжеловоз столкнулись в Екатеринбурге. Пострадали пятеро

Сегодня, 04:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованную фуру

Маршрутный автобус № 043 Ford Transit врезался в грузовик МАН, который припарковался на обочине. Инцидент случился в 21:15 8 ноября по улице Металлургов, 16А в Екатеринбурге.

Пять пассажиров Ford Transit, в числе которых 47-летняя женщина, 44-летний мужчина и девушка 21 года, пострадали в аварии. Двух человек доставили в медицинские учреждения, сообщает ГИБДД по Свердловской области. В основном люди получили вывихи, переломы, ушибы и иные травмы.

Причиной аварии стало то, что водитель маршрутки не успел отреагировать на стоящий тяжеловоз: когда он увидел грузовик, было уже поздно, а перестроиться на другую полосу движения помешал плотный ряд машин.

Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга проконтролирует проведение расследования по факту ДТП, а также выяснит, соблюдаются ли законы о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#ДТП#Екатеринбург#Авария#Травмы#Маршрутки
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