Маршрутка с пассажирами и тяжеловоз столкнулись в Екатеринбурге. Пострадали пятеро

Пять пассажиров Ford Transit, в числе которых 47-летняя женщина, 44-летний мужчина и девушка 21 года, пострадали в аварии. Двух человек доставили в медицинские учреждения, сообщает ГИБДД по Свердловской области. В основном люди получили вывихи, переломы, ушибы и иные травмы.
Причиной аварии стало то, что водитель маршрутки не успел отреагировать на стоящий тяжеловоз: когда он увидел грузовик, было уже поздно, а перестроиться на другую полосу движения помешал плотный ряд машин.
Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга проконтролирует проведение расследования по факту ДТП, а также выяснит, соблюдаются ли законы о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее стало известно, что водитель, сбивший школьницу насмерть, предложил её родителям компенсацию в 300 тысяч рублей. Таким образом мужчина пытался уладить конфликт.