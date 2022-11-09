На мастурбирующего в подъезде извращенца пожаловались жители Нижнего Тагила

Со слов очевидцев, мужчина спортивного телосложения был совершенно голым. Он бегал по подъездам через чердак и периодически выходил на улицу.
Местные жители опасаются, что «грязное дело» тагильчанина могли увидеть дети и получить психологическую травму. Об одиноком жителе-извращенце люди рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Аналогичный случай заметили жители Екатеринбурга. Мужчина ходил по улице и предлагал прохожим деньги. В свою очередь люди должны были смотреть на то, как екатеринбуржец мастурбирует.