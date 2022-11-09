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На мастурбирующего в подъезде извращенца пожаловались жители Нижнего Тагила

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мужчина мастурбировал в подъезде средь бела дня

Извращенец с оголенными половыми органами мастурбировал в подъезде дома на улице Карла Либкнехта, 11 Нижнего Тагила. Противоправные действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения 8 ноября в дневное время суток.

Со слов очевидцев, мужчина спортивного телосложения был совершенно голым. Он бегал по подъездам через чердак и периодически выходил на улицу.

Местные жители опасаются, что «грязное дело» тагильчанина могли увидеть дети и получить психологическую травму. Об одиноком жителе-извращенце люди рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

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Аналогичный случай заметили жители Екатеринбурга. Мужчина ходил по улице и предлагал прохожим деньги. В свою очередь люди должны были смотреть на то, как екатеринбуржец мастурбирует.

#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Мастурбация#Голый#Мужчина
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