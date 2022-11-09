TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На премию среди онкологов номинировано радиологическое отделение в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле радиологическое отделение номинировано на премию среди

Радиологическое отделение Нижнего Тагила номинировано на национальную премию среди онкологов «Будем жить 2023». Она присуждается за спасение человеческих жизней и борьбу с заболеваниями.

Среди номинантов также представлены врачи, медучреждения, общественники, пациенты и другие. Лучшие будут отобраны по результатам онлайн-голосования.

Отделение начало свою работу в 1983 году. Тогда подобные учреждения были только в Обнинске и Москве. В мире радиойодтерапия применяется в борьбе с заболеваниями щитовидной железы, синдрома тиреотоксикоза и отдалённых метастазов опухолей щитовидной железы. Такая терапия не наносит повреждений другим органам. За 38 лет в Нижнем Тагиле более 19 тысяч пациентов получили лечение.

В январе 2020 года радиологическое отделение вошло в состав Свердловского онкодиспансера. Сегодня в стационаре развернуто 10 коек в семи палатах. Тут работают два врача-радиолога и шесть медсестер. В будущем планируется освоить лечение болевого синдрома, спровоцированного метастазами костей. На данный момент ни в одной клинике Свердловской области этот метод не используется.

#Ирина Кирилова#Общество#Касается каждого#Нижний Тагил#Свердловская область#Новости УрФО#Врачи#Медицина#Конкурс
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
Вчера, 11:43
Несуразные сигналы посылают машинисты ВГОКа по ночам в Нижнем Тагиле
7 ноября, 22:04
Непобеждённое упрямство. Светлана Бусарева из Нижнего Тагила побеждает невозможности
Вчера, 20:01
«Пособие одинокой 1305 рублей!»: Прокуратура проверит права матери-одиночки из Тагила
7 ноября, 16:54
Дети из неблагополучных семей взяли оружие в руки перед участником СВО в Тагиле
7 ноября, 20:44
Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее
Сегодня, 11:22