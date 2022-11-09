На премию среди онкологов номинировано радиологическое отделение в Нижнем Тагиле

Отделение начало свою работу в 1983 году. Тогда подобные учреждения были только в Обнинске и Москве. В мире радиойодтерапия применяется в борьбе с заболеваниями щитовидной железы, синдрома тиреотоксикоза и отдалённых метастазов опухолей щитовидной железы. Такая терапия не наносит повреждений другим органам. За 38 лет в Нижнем Тагиле более 19 тысяч пациентов получили лечение.