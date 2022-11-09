Новый козловой кран установили на Производстве полиметаллов в Кировграде

Монтажом старой конструкции и установкой нового козлового крана занимались специалисты завода-изготовителя. Все работы заняли чуть больше двух недель. Модернизированный кран улучшит условия труда крановщиков.
На кране установлена просторная кабина с хорошим обзором. Со всех сторон открываются форточки, на окнах установлены стеклоочистители, есть кондиционер и отопительная система, сиденье удобное, управление осуществляется с помощью джойстиков, — отметил начальник отделения сушки цеха брикетирования Сергей Комаров.
Всего в цехе предприятия два козловых крана, которые задействованы при перемещении сырья для просушки и дальнейшей переработке. Новую конструкцию предприятие приобрело в рамках программы обновления оборудования и повышения производительности брикетирования.