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Новый козловой кран установили на Производстве полиметаллов в Кировграде

Сегодня, 07:20
Фото: пресс-служба УГМК
Новый козловой кран грузоподъемностью 12,5 тонн установили в цехе брикетирования филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» в Кировграде.

Монтажом старой конструкции и установкой нового козлового крана занимались специалисты завода-изготовителя. Все работы заняли чуть больше двух недель. Модернизированный кран улучшит условия труда крановщиков.

На кране установлена просторная кабина с хорошим обзором. Со всех сторон открываются форточки, на окнах установлены стеклоочистители, есть кондиционер и отопительная система, сиденье удобное, управление осуществляется с помощью джойстиков, — отметил начальник отделения сушки цеха брикетирования Сергей Комаров.
Фото: пресс-служба УГМК

Всего в цехе предприятия два козловых крана, которые задействованы при перемещении сырья для просушки и дальнейшей переработке. Новую конструкцию предприятие приобрело в рамках программы обновления оборудования и повышения производительности брикетирования.

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#Ульяна Савина#Общество#Новости УрФО#УГМК#Кран#Предприятие
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