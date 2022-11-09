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О плюсах коронавируса рассказал врач из Екатеринбурга

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI

Эпидемиолог из Екатеринбурга назвал плюсы коронавируса

Врач-эпидемиолог из Екатеринбурга рассказал о некоторых преимуществах коронавирусной инфекции.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сказал, что Covid-19 – хороший диагност других болезней. Ведь когда человек заболевает коронавирусом, симптомы его других заболеваний обостряются. При помощи этого их можно диагностировать и лечить, пишет Ура.ру.

Помимо этого, доктор отметил, что к сегодняшнему дню регион не выполнил план вакцинации от этой инфекции.

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Также он сказал, что прививки в Свердловской области сделали только более 70% населения, а в планах властей было привить хотя бы 80%.

#Елена Озерова#Общество#Коронавирус#Болезнь#Прививки#Врач#Новости УрФО
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