О плюсах коронавируса рассказал врач из Екатеринбурга

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сказал, что Covid-19 – хороший диагност других болезней. Ведь когда человек заболевает коронавирусом, симптомы его других заболеваний обостряются. При помощи этого их можно диагностировать и лечить, пишет Ура.ру.