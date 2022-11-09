О плюсах коронавируса рассказал врач из Екатеринбурга

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сказал, что Covid-19 – хороший диагност других болезней. Ведь когда человек заболевает коронавирусом, симптомы его других заболеваний обостряются. При помощи этого их можно диагностировать и лечить, пишет Ура.ру.
Помимо этого, доктор отметил, что к сегодняшнему дню регион не выполнил план вакцинации от этой инфекции.
Также он сказал, что прививки в Свердловской области сделали только более 70% населения, а в планах властей было привить хотя бы 80%.