О проверке качества воды в Нижнем Тагиле высказался Владислав Пинаев

По словам мэра, чтобы администрация могла вмешиваться во взаимодействие между собственниками и управляющими компаниями, нужно вносить изменения в Жилищный кодекс. Он добавил, что, вероятно, не все УК проводят промывку сетей и нужно разобраться в причинах происходящего.