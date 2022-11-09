О проверке качества воды в Нижнем Тагиле высказался Владислав Пинаев

Градоначальник обратил внимание на то, что претензии, касающиеся качества воды, стоит направлять не только администрации, но и управляющим компаниям.
Пинаев отмечает, что запросов от Следственного комитета на данный момент не поступало.
Трубы у нас в городе старые, и достаточно большое количество внутриквартальных сетей, которые не всеми управляющими компаниями промываются. Но юридически администрация города никак не может на это повлиять, — заявил Владислав Пинаев в эфире телеканала «Телекон».
По словам мэра, чтобы администрация могла вмешиваться во взаимодействие между собственниками и управляющими компаниями, нужно вносить изменения в Жилищный кодекс. Он добавил, что, вероятно, не все УК проводят промывку сетей и нужно разобраться в причинах происходящего.
Горячая вода, по словам мэра, является технической и поступает из Тагильского пруда. Если же брать питьевую воду и нагревать ее, то стоимость услуг вырастет в разы. К холодному водоснабжению Пинаев претензий не имеет.
В качестве одной из мер по улучшению воды со стороны администрации глава города называет строительство станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. На данный момент ведется подготовка к реализации проекта, а само строительство запланировано не ранее чем на 2025 год.
Сделаем станцию, сделаем водовод, будем смотреть дальше, как поменяется качество воды, что изменится. Она всё равно в лучшую сторону изменится. Там совсем будут другие показатели, которые сейчас у нас также соответствуют всем требованиям, которые на сегодняшний день есть на выходе. И потом необходимо будет заняться сетями непосредственно в домах, — подытожил мэр.
Над Черноисточинским прудом, который является главным источником питьевой воды для Нижнего Тагила, несколько лет назад нависла угроза экологической катастрофы. В 2019 году был создан план реабилитации водоема. На данный момент работы уже начаты. В частности, проводится очистка дна от скопившегося ила.