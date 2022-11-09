«Они с девушкой выпивали»: подростков из Сухого Лога обвиняют в изнасиловании

У второго юноши есть близкие родственники, но они отказались от него восемь лет назад, тогда он и попал в интернат. Его бабушка рассказала, что у подростка есть проблемы, появившиеся на нервной почве. Она уверена, что он неуправляемый. После смерти его мамы, она забрала к себе лишь сестру мальчика, а его отдала в детдом.