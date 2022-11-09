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«Они с девушкой выпивали»: подростков из Сухого Лога обвиняют в изнасиловании

Сегодня, 11:08
Фото: 1MI

Подростков из Сухого Лога обвиняют в изнасиловании девушки-инвалида

Двух 16-летних подростков из Сухого Лога обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 19-летней девушки-инвалида.

ЧП случилось в марте этого года. Оба обвиняемых воспитываются в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Известно, что один из парней рос в обычной семье, но после смерти мамы оказался в доме-интернате, пишет «КП-Екатеринбург».

Честно говоря, он немного неадекватный. Мать его по психологам водила, а он ее до истерик доводил. Потом пытался отчима выжить из квартиры, но не вышло, - рассказала знакомая одного из обвиняемых.

У второго юноши есть близкие родственники, но они отказались от него восемь лет назад, тогда он и попал в интернат. Его бабушка рассказала, что у подростка есть проблемы, появившиеся на нервной почве. Она уверена, что он неуправляемый. После смерти его мамы, она забрала к себе лишь сестру мальчика, а его отдала в детдом.

Сейчас он в детском доме, но на домашнем аресте. Его держат в специальной комнате. Мне он сказал, что они с другом и девушкой выпивали в заброшенном доме. А она больше всех выпила. Говорит, что у нее с другом секс был. Но без его участия, - рассказала бабушка подростка.

Согласно данным картотеки суда, в конце лета расследование уголовного дела завершилось. Дело передали в прокуратуру.

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Тогда представители предполагаемой жертвы обжаловали решение и подали апелляцию. 11 ноября ее рассмотрят в Свердловском областном суде.

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