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Продавец проституток за границу хотел выйти из тюрьмы Екатеринбурга по УДО

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI

Из тюрьмы в Екатеринбурге хотел выйти сутенер и торговец людьми

Мужчина из Екатеринбурга, который занимался продажей людей и сутенерством, мог быть освобожден из тюрьмы по УДО. Однако на ходатайство заключенного ответили отрицательно.

Речь идет об осужденном Янай Ави. 8 ноября Чкаловский районный Екатеринбурга рассмотрел его ходатайство и принял решение об отказе в освобождении досрочно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее мужчине назначили тюремный срок – 16 лет. Сидел в местах заключения он с 2011 года. На него возбуждался целый ряд статей: ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ст. 240 УК РФ (вовлечение в проституцию), ст. 241 УК РФ (организация проституции), ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Также мужчина был главарем банды, в рамках деятельности которой он продавал заграницу россиянок, торговавших своим телом.

Отмечается, что представители прокуратуры были против освобождения данного гражданина, потому что в тюрьме заключенный неоднократно нарушал административный порядок.

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Чкаловский районный суд с мнением прокурора согласился. Поэтому ходатайство не было удовлетворено.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Тюрьма#Проституция#Сутенер#УДО
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