Продавец проституток за границу хотел выйти из тюрьмы Екатеринбурга по УДО

Из тюрьмы в Екатеринбурге хотел выйти сутенер и торговец людьми

Мужчина из Екатеринбурга, который занимался продажей людей и сутенерством, мог быть освобожден из тюрьмы по УДО. Однако на ходатайство заключенного ответили отрицательно.